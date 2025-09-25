Habertürk
      Haberler Ekonomi Otomobil Avrupa'da otomobil satışları Ağustos'ta arttı - Otomobil Haberleri
        Haberler Ekonomi Otomobil Avrupa'da otomobil satışları Ağustos'ta arttı - Otomobil Haberleri

        Avrupa'da otomobil satışları Ağustos'ta arttı

        Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 artışla 677 bin 786 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:07
        Avrupa'da otomobil satışları Ağustos'ta arttı
        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

        Buna göre AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,3 yükselerek 677 bin 786'ya çıktı.

        Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,9'unun hibrit, yüzde 26,3'ünün benzinli, yüzde 17,8'inin elektrikli, yüzde 10,4'ünün fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,8'inin dizel ve yüzde 2,8'inin diğer yakıt türlerini kullanıldığı belirlendi.

        Elektrikli otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 30,2 artarak 120 bin 797’ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 62,1 oldu.

        Yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 2,2 ve İspanya'da yüzde 17,2 artarken İtalya'da yüzde 2,7 geriledi.

        Ocak-ağustos döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalarak 7 milyon 168 bin 848'e indi.

        Otomotiv üreticilerine göre ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 190 bin 142 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 95 bin 966 satışla ikinci sırada yer aldı.​​​​​​​ Renault Grubu, 69 bin 562 yeni otomobille üçüncü oldu.

