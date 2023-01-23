Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Avrupa'daki İslam karşıtı eylemler için mahkemeye başvurulacak

İsveç’te yüce kitabımıza karşı yapılan düşmanlığı bir kez daha lanetlemek istiyorum. Hukuk ve insanlık dışı muamele karşısında önlem almadığı gibi bu davranışları yapanları korumayı tercih eden ülkeyi de kınıyorum. İnançlar karşısında ne kadar ikiyüzlü olduklarını göstermiş olduklarını da ifade etmek istiyorum. Avrupa’da hukuka ve insan haklarına, inançlara saygılı tüm entelektüellerin akademisyenlerin STK’ların, medya mensuplarının ve aklı selim insanların kutsallara yapılanlara tepki göstermesi ve inisiyatif alması gerekir. Bu insanlık vazifesidir.

"AVRUPA’DA MAHKEME YOLUNA GİDİLECEK VE MEKTUP GÖNDERİLECEK"

Türkiye’de yaptığımız tepkisel eylemlerle, 90 bin camimizde milletimizi sabah namazı buluşmasına Kur’an okumak suretiyle İsveç’e tepkiye davet ettik. Başkanlığımızın dünyanın 120 ülkesinde müşavirlikleri var. Ataşeliklerimiz ve müşavirlerimiz öncülüğünde mahkemeye başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak. Bunu gerçekleştireceğiz. Avrupa’daki bazı yetkililere de mektup yazarak bu tür saldırılara karşı tepkimizi göstereceğiz.

“İNCİL YAKILMASINA İLK KARŞI ÇIKAN BİZ OLURUZ”

Türkiye’de değil sadece, nerede olursa olsun herhangi bir inancın kutsal saydığı bir şeye hakaret edilmesine biz karşı çıkarız. Türkiye’de böyle bir şey olsa ilk karşı çıkan biz oluruz. Doğrusu Hıristiyan dünyadan tepki mahiyetinde bir şey duymadık.

"SEÇİM FAALİYETLERİ CAMİLERE TAŞINMASIN" UYARISI

Elbette biz sadece seçim zamanı değil, her zaman camilerimizin, Kur’an kurslarımızın bütün milletimizin hizmetinde olduğunu, herhangi bir siyasi anlayışın cami ve benzeri yerlerde faaliyet yapmaları noktasında buna fırsat verilmemesi hassasiyetimizi dile getiriyoruz. Bu konudaki uyarımızı tüm müftülüklerimize göndereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bu seçimi de gerçekleştirmiş oluruz İnşallah.

BAŞÖRTÜSÜ VE AİLEYLE İLGİLİ ANAYASA TEKLİFİ

Geçmişte başörtüsü konusunda büyük acılar yaşamış kişiler olarak, tabii ki garanti altına alınması ve başörtüsü özgürlüğüne dokunulmaması noktasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üniversite hocalığı ve dekanlık da yaptım. Ne kadar acı yaşadığımızı anlatsam saatler alır. Bu tür acıların yaşanmaması için ortak bir kararla elimizden geleni yapmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah referanduma sunulmaz diye düşünüyorum. Bu milletin bir ferdi olarak özgürlük ve aileyle ilgili olumlu yapılacak her şeyi destekleriz.