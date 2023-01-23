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Haberler Gündem Güncel "Avrupa'daki İslam karşıtı eylemler için mahkemeye başvurulacak"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Avrupa'daki İslam karşıtı eylemler için mahkemeye başvurulacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı provokatif eylemi lanetledi. Gazete ve Televizyonların Ankara Temsilcileriyle bir araya gelen Erbaş, İsveç başta olmak üzere Avrupa’daki İslam karşıtı olaylara karşı girişimde bulunacaklarını açıkladı. Cami ve Kur’an kurslarının seçim çalışmalarına alet edilmemesi için müftülüklerin uyarılacağını belirten Erbaş başörtüsüyle ilgili Anayasa teklifini de değerlendirdi. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem'in haberi...

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Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerleşkesinde, bir araya geldiği medya kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı;

"YÜCE KİTABIMIZA KARŞI YAPILAN DÜŞMANLIĞI LANETLİYORUM"

İsveç’te yüce kitabımıza karşı yapılan düşmanlığı bir kez daha lanetlemek istiyorum. Hukuk ve insanlık dışı muamele karşısında önlem almadığı gibi bu davranışları yapanları korumayı tercih eden ülkeyi de kınıyorum. İnançlar karşısında ne kadar ikiyüzlü olduklarını göstermiş olduklarını da ifade etmek istiyorum. Avrupa’da hukuka ve insan haklarına, inançlara saygılı tüm entelektüellerin akademisyenlerin STK’ların, medya mensuplarının ve aklı selim insanların kutsallara yapılanlara tepki göstermesi ve inisiyatif alması gerekir. Bu insanlık vazifesidir.

"AVRUPA’DA MAHKEME YOLUNA GİDİLECEK VE MEKTUP GÖNDERİLECEK"

Türkiye’de yaptığımız tepkisel eylemlerle, 90 bin camimizde milletimizi sabah namazı buluşmasına Kur’an okumak suretiyle İsveç’e tepkiye davet ettik. Başkanlığımızın dünyanın 120 ülkesinde müşavirlikleri var. Ataşeliklerimiz ve müşavirlerimiz öncülüğünde mahkemeye başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak. Bunu gerçekleştireceğiz. Avrupa’daki bazı yetkililere de mektup yazarak bu tür saldırılara karşı tepkimizi göstereceğiz.

“İNCİL YAKILMASINA İLK KARŞI ÇIKAN BİZ OLURUZ”

Türkiye’de değil sadece, nerede olursa olsun herhangi bir inancın kutsal saydığı bir şeye hakaret edilmesine biz karşı çıkarız. Türkiye’de böyle bir şey olsa ilk karşı çıkan biz oluruz. Doğrusu Hıristiyan dünyadan tepki mahiyetinde bir şey duymadık.

"SEÇİM FAALİYETLERİ CAMİLERE TAŞINMASIN" UYARISI

Elbette biz sadece seçim zamanı değil, her zaman camilerimizin, Kur’an kurslarımızın bütün milletimizin hizmetinde olduğunu, herhangi bir siyasi anlayışın cami ve benzeri yerlerde faaliyet yapmaları noktasında buna fırsat verilmemesi hassasiyetimizi dile getiriyoruz. Bu konudaki uyarımızı tüm müftülüklerimize göndereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bu seçimi de gerçekleştirmiş oluruz İnşallah.

BAŞÖRTÜSÜ VE AİLEYLE İLGİLİ ANAYASA TEKLİFİ

Geçmişte başörtüsü konusunda büyük acılar yaşamış kişiler olarak, tabii ki garanti altına alınması ve başörtüsü özgürlüğüne dokunulmaması noktasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üniversite hocalığı ve dekanlık da yaptım. Ne kadar acı yaşadığımızı anlatsam saatler alır. Bu tür acıların yaşanmaması için ortak bir kararla elimizden geleni yapmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah referanduma sunulmaz diye düşünüyorum. Bu milletin bir ferdi olarak özgürlük ve aileyle ilgili olumlu yapılacak her şeyi destekleriz.

“EVLİLİK YAŞI 18’DİR”

6 yaşında evlilik, bunu telaffuz bile etmek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Ergenlik yaşı ayrı, rüşt yaşı ayrı. Rüşt yaşı evlilikle ilgilidir, o da 18 yaştır. Bizim kanunlarımızda kendiliğinden evliliğe karar için 18 yaş şartı aranır. Anne baba rızasıyla da 17 yaşında evlenilebilir. Devletimizin koyduğu bu kanun inancımıza da uygundur. Biz de rüşt yaşından itibaren evliliği tavsiye ediyoruz. Bu söylemimizi hep sürdüreceğiz.

HAC ORGANİZASYONU

Ön kayıtlar 5 Ocak’ta başladı, 26 Ocak’a kadar hacı adayları kayıt yaptırabilecekler. Bu sene kayıtlar e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Hac için başvuru sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Hacı adaylarını katsayıya dayalı kura yöntemiyle tespit edeceğiz. Bu sene ilk kez başvuran bir defa kuraya giriyor, iki sene önce başvuran 4 kez, 3 sene önce başvuran 9 kez, 10 sene önce başvuran da 100 kez kuraya girme hakkı elde ediyor. Şubat ayı başında kura çekimini yapacağız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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