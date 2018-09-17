UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

AKHİSARSPOR - KRASNODAR - J GRUBU

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda 20 Eylül 2018 Perşembe günü oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yaparken, Petri Viljanen ve Dennis Antamo ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykänen olacak.

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG - I GRUBU

Vodafone Park'ta 20 Eylül 2018 Perşembe günü oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamás Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balázs Buzás ve Péter Kóbor yaparken, Ádám Farkas ve Peter Solymosi ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Theodoros Georgiou olacak.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE - D GRUBU

Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda 20 Eylül 2018 Perşembe günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetecek. Maçta Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yaparken, Jonathan Moss ve Chris Kavanagh ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü haemi ise Harry Lennard olacak.

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