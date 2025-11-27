Avrupa Ligi güncel puan durumu... Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabare kalan Fenerbahçe, ülke puanı adına önemli bir sonuç elde etti. Alınan beraberliğin ardından, Fenerbahçe'nin puan durumundaki yeri ve kaç puanı olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte güncel Avrupa Ligi puan durumu...