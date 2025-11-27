UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2025: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, kendi sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Oynanan mücadelenin ardından, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 27 Kasım 2025 Perşembe UEFA Avrupa Ligi puan durumu...
Avrupa Ligi güncel puan durumu... Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabare kalan Fenerbahçe, ülke puanı adına önemli bir sonuç elde etti. Alınan beraberliğin ardından, Fenerbahçe'nin puan durumundaki yeri ve kaç puanı olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte güncel Avrupa Ligi puan durumu...
AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Fenerbahçe kendi evinde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Bu sonuçlara göre temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde an itibarıyla 15. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe