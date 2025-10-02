Habertürk
Habertürk
        UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe kendi sahasında Fransız temsilcisi Nice'i ağırladı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe, Nice'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Oynanan mücadelenin ardından, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu...

        Giriş: 02.10.2025 - 23:07 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:07
        1

        Avrupa Ligi güncel puan durumu... Avrupa Ligi'nde Nice karşısında ilk galibiyeti alan Fenerbahçe, ülke puanı adına önemli bir puanı hanesine yazdırdı. Alınan galibiyetin ardından, sarı-lacivertlilerin puan durumundaki yeri ve kaç puanı olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte güncel Avrupa Ligi puan durumu...

        2

        AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

        Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice karşısında 2-1 galip gelerek Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 puanla an itibarıyla 21. sırada bulunuyor.

        3

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        23 Ekim 19:45 Fenerbahçe-Stuttgart

        6 Kasım 23:00 Viktoria Plzen-Fenerbahçe

        27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros

        11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        4

        AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        5
