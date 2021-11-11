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Avrupa Parlamentosu komitesi, AB'de toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ücretlerin pazarlık ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmesinin yaygınlaştırılmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu komitesi, AB'de toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasını istedi
AB toplu iş sözleşmelerini yaygınlaştırıyor
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AA

Brüksel'de bir araya gelen AP İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, AB ülkelerinde ücretlerin adil seviyelere çıkarılmasına yönelik tasarıyı görüştü

Komite üyesi milletvekilleri, toplu iş sözleşmelerinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırmasını içeren tasarıyı 37 "evet", 10 "hayır" ve 7 "çekimser" oyla kabul etti.

Tasarıya göre, AB üyesi bütün ülkelerde asgari ücretlerin makul bir yaşam düzeyini sağlaması gerekecek.

Ülkeler, yasal asgari ücretlerin yeterli olup olmadığını değerlendirmek ve raporlamak zorunda olacak.

Ücret belirleme konusunda toplu pazarlık teşvik edilecek.

Toplu iş sözleşmesinin çalışanların yüzde 80'inden daha azının ücretlerini belirlediği ülkelerde, söz konusu toplu iş sözleşmesi uygulaması yaygınlaştırılacak.

Ücret pazarlığına veya toplu iş sözleşmesi görüşmelerine zarar vermek açık biçimde yasaklanacak.

Söz konusu tasarının bu aşamadan sonra AP Genel Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.

AB'DE ASGARİ ÜCRET

AB üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor. AB içerisinde asgari ücret en düşük 332 avro ile Bulgaristan'da ve en yüksek 2 bin 202 avro ile Lüksemburg'da uygulanıyor.

Asgari ücret uygulanmayan AB üyeleri ise Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya, Finlandiya ve İsveç olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerde ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda belirleniyor.

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