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Avrupa Parlamentosu’nun hamile milletvekilleri artık doğum izni istiyor

Avrupa Birliği’ndeki (AB) birçok kuruma doğum ve babalık iznini zorunlu kılan düzenlemelere imza atan Avrupa Parlementosu, aynı hakkı henüz kendi üyelerine tanımıyor. Şu anda hamile olan parlamento üyesi dört kadın milletvekili, kendisi de bir anne olan Avrupa Parlementosu Başkanı Roberta Metsola’ya başvurarak doğum izni talebini bir kez daha yineledi.

Avrupa Parlamentosu’nun hamile milletvekilleri artık doğum izni istiyor
BBC TÜRKÇE
Avrupa Parlementosu’nun hamile üyelerinden Hollandalı Lara Wolters, EPA
Avrupa Parlementosu’nun hamile üyelerinden Hollandalı Lara Wolters, doğum izni talebini yenileyen milletvekillerinden

Avrupa Birliği’ndeki (AB) birçok kuruma doğum ve babalık iznini zorunlu kılan düzenlemelere imza atan Avrupa Parlamentosu, aynı hakkı henüz kendi üyelerine tanımıyor.

Şu anda hamile olan parlamento üyesi dört kadın milletvekili, kendisi de bir anne olan Avrupa Parlementosu Başkanı Roberta Metsola’ya başvurarak doğum izni talebini bir kez daha yineledi.

Avrupa Parlementosu’nda hamile üyeler Hollandalı Lara Wolters, Avusturyalı Claudia Gamon, Fransız Leila Chaibi ve İspanyol Adriana Maldonado López bir yandan doğumu beklerken, bir yandan da milletvekilliği görevini yerine getirmeye çalışıyor.

Avrupa Parlamentosu kurallarına göre sadece seçilmiş politikacıların oy kullanmasına izin veriliyor.

Bu nedenle hasta ya da izinli milletvekillerinin yerine yedek parlamenterlerin oy kullanması mümkün değil.

Doğum izni konusunda henüz bir düzenleme yapılmamış olması nedeniyle kadın parlamenterler özellikle kritik oylamalarda baskı altında kalıyorlar.

Avrupa Parlamentosu üyelerinin oy kullanmak için dosyalarını yakından takip etmeleri gerektiğinden, ilerleyen hamilelik ya da doğum sonrasında zorunlu olarak oturumlara katılmak zorunda kalıyorlar.

Üstelik sadece Brüksel’de de kalamıyorlar. Parlamento kuralları gereği ayda bir hafta da zorunlu olarak Fransa’nın Strasbourg kentine taşınıyorlar.

Avrupa Parlementosu Sosyal Demokrat Grubu’nun Hollandalı üyesi Lara Wolters, iki yıl önce ilk çocuğuna hamileyken doğum izni konusunu gündeme taşıyan isimlerden biri.

Wolters, şu anda ikinci çocuğuna hamile.

En az 10 başvuru, sayısız konuşma ve girişime rağmen hala doğum izni konusunda hiçbir ilerleme sağlanmadığını vurguluyor.

Wolters, şu anda kendisi gibi hamile olan meslektaşları Claudia Gamon , Leila Chaibi ve Adriana Maldonado López ile birlikte Salı günü, dört çocuk annesi olan Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’ya bir yazılı başvuruda bulundu.

Kadın parlamenterlere göre AB’de birçok kurum ve şirket için, zorunlu doğum ve babalık izni konusunda düzenlemelere imza atan parlamentonun artık bunu kendi üyeleri için yapmasının zamanı geldi.

Kadın milletvekilleri, doğum ve babalık izninin yanı sıra, koronavirüs salgını döneminde geçici olarak uygulanan dijital oylamanın, hamile ve doğum izni sırasında da kullanılmasını istiyor.

Sadece Avrupa Parlamentosu değil İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan ve Kıbrıs Cumhuriyeti gibi bazı AB üyesi ülkelerde de parlamenterlere doğum ve babalık izni düzenlemesi yok.

Bunun için Avrupa Seçim Yasası’nda değişikliğe gidilmesi gerekiyor.

Bu nedenle hamile kadın milletvekilleri, doğum ve babalık izni konusunda daha kat edilecek uzun bir yol olduğunu düşünüyorlar.

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