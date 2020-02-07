DHA

Almanya´da haftanın maçında lider Bayern Münih sahasında 2´nci sıradaki Leipzig´i konuk edecek. İtalya Serie A ise hafta sonu Milano derbisine sahne olacak. Ligde ikinci sırada bulunan İnter, İbrahimovicli Milan ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN´İN KONUĞU TAKİPÇİSİ LEİPZİG

Almanya Bundesliga´da son 7 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon da şampiyonluk için en büyük aday konumunda yer alan Bayern Münih, sahasında en yakın takipçisi Leipzig´i ağırlayacak. Lig liderliği için kritik öneme sahip olacak mücadelede 42 puanlı Bayern Münih liderliğini perçinlemek, 41 puanlı Leipzig ise karşılaşmayı kazanarak, kaybettiği liderliği geri almak istiyor. Bayern Münih Bundesliga´da 6 haftadır kazanırken, Münih ekibini 1 puan geriden takip eden Nagelsmann´ın Leipzig´i ise son iki haftada topladığı 1 puan ile liderlikten ikinciliğe geriledi.

İTALYA´DA MİLANO DERBİSİ

İtalya Serie A´da şampiyonluk adaylarından Inter sahasında ezeli rakibi ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu´nun formasını giydiği Milan ile karşı karşıya gelecek. Ligde Juventus´un hegemonyasına son vererek bu sezon mutlu sona ulaşmak isteyen Conte´nin Inter´i Milano derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Milan ise devre arasında transfer ettiği Zlatan Ibrahimovic´in önderliğinde çıkış yakaladı ve Serie A´da 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da son haftalarda gösterdiği performans ile kırmızı-siyahlıların çıkışında önemli rol oynadı.

Öte yandan Antone Conte´nin ekibi Serie A´da 16 maçtır mağlup olmuyor, mavi-siyahlılar son olarak 6 Ekim 2019 tarihinde sahasında Juventus´a 2-1 skorla boyun eğmişti.

LİDER PSG DURDURULAMIYOR

Fransa Ligue 1´de son iki sezondur şampiyon olan ve bu sezon da en yakın rakibi Marsilya ile arasında 12 puan fark bulunan Paris Saint-Germain sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Kadrosunda Mbappe, Cavani, Neymar, Di Maria, Icardi gibi yıldızları bulunduran Paris ekibi ligde son 4 maçını kazanırken, son 11 maçtır da mağlubiyet yüzü görmedi. Paris Saint-Germain ligdeki son yenilgisini 1 Kasım 2019 tarihinde Dijon´a deplasmanda 2-1 mağlup olarak almıştı. Kadrosunda eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer´in de yer aldığı Lyon ise ligde 33 puan ile 6´ncı sırada yer alıyor. Lyon, ligdeki son iki maçında sadece 1 puan alabildi.

PORTEKİZ´DE LİDER BENFİCA, PORTO´YU AĞIRLIYOR

Portekiz Premier Lig´de 54 puan ile lider durumda yer alan Benfica evinde 47 puanlı Porto´yu konuk edecek. Ligde 16 haftadır üst üste kazanan Benfica, ligdeki tek mağlubiyetini ligin ilk yarısında Porto karşısında yaşamıştı. Ev sahibi ekip, Porto´yu mağlup ederek rakibi ile aradaki puan farkını 10´a çıkararak şampiyonlukta bir adım daha atmak istiyor. Porto´nun bu mücadeledeki amacı ise rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 4´e indirip, Benfica´ya ligdeki ikinci yenilgisini de yine kendisi tattırmak.