Avrupa’da Ocak ayının sıcaklık rekorları kırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Avrupa’da Ocak ayının sıcaklık rekorları kırıldı

Avrupa’da bazı ülkelerde, yılın ilk günlerinde Ocak ayının hava sıcaklığı rekorları kırıldı.

Avrupa’da Ocak ayının sıcaklık rekorları kırıldı
BBC TÜRKÇE

Avrupa’da bazı ülkelerde yılın ilk günlerinde, Ocak ayının hava sıcaklığı rekorları kırıldı.

2023’ün ilk üç gününde sekiz Avrupa ülkesinde rekor sıcaklıklar vardı.

Polonya’nın Varşova kentinde sıcaklık 18,9 derece, İspanya’nın Bilbao kentindeyse 25,1 derece oldu. Bu mevsim ortalamalarının 10 derece üstünde, Temmuz ortalaması seviyesindeydi.

Ulusal sıcaklık rekorlarının kırıldığı diğer ülkeler ise Hollanda, Lihtenştayn, Litvanya, Letonya, Çekya, Danimarka ve Belarus oldu.

Almanya, Fransa ve Ukrayna’da ise yerel sıcaklık rekorları kırıldı.

Polonya'nın Szczecin kentinde kiraz ağaçları çiçek açtı EPA
Polonya'nın Szczecin kentinde kiraz ağaçları çiçek açtı

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle bu tür hava olaylarıyla sık sık karşılaşılacağı konusunda yıllardır uyarılarda bulunuyordu.

Sıcaklık rekorları dönem dönem kırılsa da bir önceki rekordan 10 derece fazlasının görülmesi sıra dışı bir olay.

İngiltere, İrlanda, İspanya ve Fransa birkaç gün önce, 2022’nin ülkelerinde tarihe geçmiş en sıcak yıl olduğunu açıklamıştı.

Dünyada ortalama sıcaklıklar, endüstriyel dönemin başlangıcına kıyasla bugün 1,1 derece daha yüksek.

Kayak tesisleri kapandı

İsviçre'de bir kayak pistine yapay kar döküldü EPA
İsviçre'de bir kayak pistine yapay kar döküldü

Avrupa kıtasındaki sıcak hava dalgası, İsviçre ve Fransa’daki kayak tesislerini de etkiledi.

Bazı tesisler yetersiz kar nedeniyle kapandı.

Fransa’da enerji krizi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle yapay kar makinalarının çalıştırılması sonbaharda yasaklanmıştı.

Öte yandan sıcak hava dalgası kıtanın tamamına hakim değil.

Moskova’da İskandinavya’nın bazı bölgelerinde -20 derecelerin görülmesi bekleniyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1610350320495869953

Atlantik’in öte yakasında durum farklı

Öte yandan Atlantik’in diğer yakasındaysa Kuzey Amerika’da büyük bir soğuk hava dalgası sonucu en az 60 kişi öldü.

ABD’nin Orta Batı bölgesinin kuzeylerinde ağır kar yağışı devam ederken Texas, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana’da ciddi gök gürültülü fırtınalar ve tornadolar bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de kürtaj haplarının eczanelerde satışı ilk kez onaylandı
BBC ABD'de kürtaj haplarının eczanelerde satışı ilk kez ...
ABD'de cenaze levazımatçısına, vücut parçalarını satmaktan 20 yıl hapis cezası
BBC ABD'de cenaze levazımatçısına, vücut parçalarını ...
Kanada’da konut fiyatlarındaki artış nedeniyle yabancılara satış yasakladı
BBC Kanada’da konut fiyatlarındaki artış nedeniyle ...
İngiltere Başbakanı Sunak: Öğrenciler 18 yaşına kadar matematik okumalı
BBC İngiltere Başbakanı Sunak: Öğrenciler 18 yaşına kadar ...
Kuzey Kore: 2023'te Kim Jong-un'dan neler bekleyebiliriz?
BBC Kuzey Kore: 2023'te Kim Jong-un'dan neler ...
Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler başkanı seçemedi
BBC ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler ...
Ünlü ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti kazasında hayatını kaybetti
BBC Ünlü ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti ...
ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı McCarthy, Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilecek mi?
BBC ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı McCarthy, Temsilciler ...
Rusya’nın işgali, Ukrayna’da oligarklar dönemini sona mı erdirdi?
BBC Rusya’nın işgali, Ukrayna’da oligarklar dönemini sona ...
Damar Hamlin: Amerikan futbolcusu maç sırasında yere yığıldı
BBC Damar Hamlin: Amerikan futbolcusu maç sırasında yere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.