AA

Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Fransa, İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanlarından oluşan Avrupalı heyetin ziyaretinin, mevcut şartlar nedeniyle ertelendiği" belirtildi.

Bakanlıktan 28 Aralık 2019'da yapılan açıklamada, Bakan Muhammed Seyyale'nin Josep Borell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ülkedeki gelişmeler ile darbeci General Halife Hafter'in katliamlarını ele aldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Josep Borell'in 4 Avrupalı bakan eşliğinde Ocak ayında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığı aktarılmıştı.

ABD'DEN HAFTER'İN ASKERİ OKUL SALDIRISINA KINAMA

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "(Hafter'in liderlik ettiği) Libya Ulusal Ordusuyla bağlantılı güçlerin, Trablus'ta profesyonel güvenlik gücü olmaya hazırlanan 30 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan Hadba bölgesindeki askeri okula düzenlediği saldırı ile başkent genelinde artan gerilimin kınandığı" ifade edildi.

Amerikan Büyükelçiliği, aynı şekilde "Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşimlere karşı sivil can kayıplarıyla sonuçlanan rastgele bombardımanları da kınadığını" duyurdu.

Son dönemde "Türkiye'den geldiği" iddia edilen Suriyeli savaşçılar ve Rus paralı askerler gibi çatışmalara yönelik dış müdahalelerin ülkedeki güvenliği daha da kötüleştirdiği ileri sürülen ABD Büyükelçiliği açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Libya'daki tüm taraflar, Libyalıların tamamına zarar verecek şekilde ülkede sivil can kaybına ve kamusal altyapının yıkımına yol açan yabancı güçlerin tehlikeli müdahalesini sonlandırmak ile yükümlüdür."

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda 30 öğrenci hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

HAFTER SALDIRININ SORUMLULUĞUNDAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYOR

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülke içinden ve dışından gelen tepkiler üzerine başkent Trablus'ta çoğunluğunu 18-25 yaşlarında gençlerin oluşturduğu 30 öğrencinin hayatını kaybettiği askeri okul saldırısından sıyrılmaya çalışıyor

Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki askeri okula düzenlenen hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ'ın eylemi olduğunu" ileri sürdü.

Mismari, "DEAŞ, El Kaide ve Müslüman Kardeşler gibi terör örgütleri, ülkenin sınırlarını koruyacak profesyonel bir güvenlik gücüne tahammül edemez. Başkentteki askeri okula da bu nedenle saldırdılar." dedi.

Buna karşın saldırının yapıldığı akşam yerel bir televizyona konuşan Hafter'e bağlı güçlerin yetkilisi Halid el-Mahcub, söz konusu okulda "silahlı milis savaşçıların eğitim gördüğünü ve öğrencilerin bulunmadığını" iddia etmişti.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de aynı şekilde bugünkü açıklamasında, bu saldırının "(Hafter'in liderlik ettiği) Libya Ulusal Ordusuyla bağlantılı güçler" tarafından düzenlendiğini belirtmişti.

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda çoğu 18-25 yaşlarında öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

LİBYA'DA TRABLUS'A SALDIRIYLA BÜYÜYEN KRİZ

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.