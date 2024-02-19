Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Avukat Feyza Altun kimdir? İşte Feyza Altun'un hayatı ve biyografisi!

        Avukat Feyza Altun kimdir? İşte Feyza Altun'un hayatı ve biyografisi!

        Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Altun'un hayatı gözaltına alınmasının ardından yeniden araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. İşte, Avukat Feyza Altun'un hayatı ve biyografisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Feyza Altun, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dün akşam (18 Şubat) yaptığı paylaşımla yeniden sosyal medyanın gündemine oturan Altun, paylaşımından kısa bir süre sonra göz altına alındı. Olayların ardından Altun'un hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Avukat Feyza Altun'un hayatına dair detaylar...

        2

        FEYZA ALTUN KİMDİR?

        Feyza Altun 1987 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Öğretimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku alanında yaptı.

        3

        FEYZA ALTUN KARİYERİ

        Kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlayan Altun, aynı zamanda Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusudur. Birden fazla kitap yazmış olan Altun'un kitapları arasında Kadının Fenni, Kadının Derdi ve Kadının Erki üçlemesi de bulunuyor.

        4

        2016 yılında "Kadının Fenni" adlı kitabını yazarak avukatlık kariyerinin yazına yazarlığı da eklemiştir. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Altun, 2015 yılında 7 aylık bebeği ile duruşmaya giderek adından söz ettirmişti.

        5

        Avukat Feyza Altun, İlker Sungurlar ile evlidir.

        Daha öncesinde İlker Meriç ile olan evliliğinden bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi