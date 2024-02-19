Avukat Feyza Altun kimdir? İşte Feyza Altun'un hayatı ve biyografisi!
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Altun'un hayatı gözaltına alınmasının ardından yeniden araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. İşte, Avukat Feyza Altun'un hayatı ve biyografisi!
Feyza Altun, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dün akşam (18 Şubat) yaptığı paylaşımla yeniden sosyal medyanın gündemine oturan Altun, paylaşımından kısa bir süre sonra göz altına alındı. Olayların ardından Altun'un hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Avukat Feyza Altun'un hayatına dair detaylar...
FEYZA ALTUN KİMDİR?
Feyza Altun 1987 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Öğretimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku alanında yaptı.
FEYZA ALTUN KARİYERİ
Kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlayan Altun, aynı zamanda Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusudur. Birden fazla kitap yazmış olan Altun'un kitapları arasında Kadının Fenni, Kadının Derdi ve Kadının Erki üçlemesi de bulunuyor.
2016 yılında "Kadının Fenni" adlı kitabını yazarak avukatlık kariyerinin yazına yazarlığı da eklemiştir. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Altun, 2015 yılında 7 aylık bebeği ile duruşmaya giderek adından söz ettirmişti.
Avukat Feyza Altun, İlker Sungurlar ile evlidir.
Daha öncesinde İlker Meriç ile olan evliliğinden bir erkek çocuğu bulunmaktadır.