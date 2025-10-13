Avukat Rezan Epözdemir'e iddianame
Avukat Rezan Epözdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Epözdemir hakkında "Rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 13.10.2025 - 17:31 Güncelleme: 13.10.2025 - 17:31
Tutuklu Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede Epözdemir hakkında “Rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
Detaylar geliyor..
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ