Avunya Mantısı nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Avunya Çanakkale’nin Yenice ilçesinden Balıkesir’in Gönen ilçesine kadar olan bölgeye verilen addır. Avunya’nın en meşhur lezzeti de mantısıdır.

AVUNYA MANTISI MALZEMELERİ

2 adet yufka

1 su bardağı nohut

300 gram tavuk göğsü

1 adet orta boy soğan

1 orta boy yoğurt

2-3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

AVUNYA MANTISI YAPILIŞI

Yufkaları rulo haline getiriyoruz.

Bir parmak kalınlığında şeritler keselim.

Fırın tepsimize yufkaları açarak serpiştiriyoruz.

Tavada yağı eritip yufkaların üzerine dökelim.

Elimizle karıştırıp yufkaların her yerine eşit gezdiriyoruz.

180 derecelik fırında yufkalar kızarana kadar pişiriyoruz.

Tepsinin içerine karıştırıp tekrar pişirelim ki yumuşak yer kalmasın.

Tavuğu haşlayıp didikleyelim.

Soğanı doğrayıp kavuralım üzerine tavukları ekleyip karıştıralım.

Nohut ve sıvıyağı da ekleyip karıştırmaya devam edelim.

1 çay bardağı suyu ekleyip karıştırmaya devam edelim.

Servis tabağının alt kısmına önce kızarttığımız yufkaları koyalım.

Üzerine tavuk ve nohut karışımını ekleyelim.

Bir tavada tereyağını eritip kekik ve naneyle kızdıralım.

Servis tabağına yoğurt ve hazırladığımız sostan döküp servis edelim.