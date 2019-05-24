Güney Avustralya Polisi geçtiğimiz akşam Mount Gambier şehri yakınlarına düşen bir meteorun güvenlik kamerasına düşen görüntülerini yayınladı.

Polis sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, uzaylılara dikkat edilmesi gerektiği konusunda esprili açıklamada bulundu. Güney Avustralya polisi açıklamada, "Gambier Dağı'ndaki güvenlik kameramız bu dünya dışı ateş topunu Salı günü saat 22.46’da kaydetti. Bölge halkını uzaylı yaşam formları (ALF de dahil) konusunda uyanık olmaları ve gördükleri takdirde dikkatli bir şekilde yaklaşmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Polisin esprili paylaşımı pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından komik bulundu.