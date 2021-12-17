COVID-19’a ilişkin konuşmasına ara veren bakan ‘Lütfen biri örümceği üzerimden alabilir mi?’ diyerek yardım istedi. Yanındakiler bakana yardım ederken, bakan da “Açıklama yapmaya devam edeceğim ve üzerimde bir huntsman (Sparassidae örümceği) yokmuş gibi davranacağım, ama yüzüme doğru gelirse lütfen durumu bana bildirin” dedi. Daha sonra bakan, örümceğin üzerinden inerek uzaklaşması üzerine COVID-19 bilgilendirmesine devam etti.