Avustralya'nın film endüstrisi çalışanları, oyuncu Mel Gibson'ın aksiyon kahramanını canlandırdığı filmlerinde yaptığı şeyi yapmasını ve kendilerini ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği zarardan kurtarmalarını istiyor. Sinemacılar, Trump'ın 'Hollywood elçisi' ilan ettiği Avustralyalı oyuncu Gibson'a kendilerini koruması çağrısı yaptı. Trump'ın getirdiği yüksek gümrük vergilerinin, Avustralya'nın 1 milyar Avustralya Doları (650 milyon ABD Doları) değerindeki Hollywood pazarını mahvedebileceği düşünülüyor.

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Trump pazar günü, ABD dışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş ve Amerikan film endüstrisinin, diğer ülkelerin film yapımcılarını cezbetmek için sunduğu teşvikler nedeniyle "çok hızlı bir şekilde öldüğünü" söylemişti. Bu karar ABD dışı ülkelerin stüdyo yöneticilerini şaşkına çevirdi. Ayrıca Hollywood'un daha düşük yapım maliyetleriyle film çektiği başka ülkelerdeki film endüstrilerinde de şok etkisi yarattı.

Avustralya'da endüstri liderleri, gümrük vergilerinin yerel film yapım sektöründe çok sayıda iş kaybına neden olacağını, bilet fiyatlarını artıracağını ve kariyerine Avustralya'da başlayan ABD doğumlu Gibson'ın, Trump'ın danışmanı rolünü kullanarak başkanı yeniden değerlendirmeye çağırmasını istedi.