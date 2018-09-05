Avusturya - İsveç karşılaşma önü

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Avusturya, 06 Eylül 2018 Perşembe günü İsveç takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 12 puanlı Avusturya 5. sırada bulunuyor, İsveç 5 puana sahip ve 66. sırada. Avusturya son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. İsveç son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 501 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avusturya kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, İsveç sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Avusturya son haftadaki Karadağ müsabasında 1-0 kazandı.

İsveç ise Liechtenstein karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Avusturya, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

İsveç, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İsveç 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ