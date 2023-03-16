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Ay'a yolculuk: NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yeniden yapılacak insanlı yolculuk için tasarlanan uzay kıyafetini görücüye çıkardı. Yeni kıyafet astronotlara çok daha fazla esneklik sağlayacak şekilde tasarlandı.

Ay'a yolculuk: NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı
BBC TÜRKÇE

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yeniden yapılacak insanlı yolculuk için tasarlanan uzay kıyafetini görücüye çıkardı.

Yeni tasarım astronotların Ay yüzeyinde yapacakları bilimsel deneylerde onlara yardımcı olacak ve hareket kabiliyetlerini artıracak özellikler barındırıyor.

NASA, prototipi tanıtılan yeni uzay kıyafetini, Artemis 3 projesi kapsamında Ay'a yeniden insanlı yolculuk yapmanın hedeflendiği 2025'e yetiştirmeye çalışıyor.

Halen ABD'li astronotlar tarafından giyilen uzay kıyafetleri 1981 yılında yapılan tasarıma dayanıyor.

228 milyon dolarlık tasarım kontratını geçen yıl Teksas merkezli Axiom Uzay şirketi kazanmıştı ve prototipi hazırlamaları altı ay sürdü.

Bu yeni kıyafetin, kadın astronotlar için de daha uygun olmasına özen gösterildi. Geçmişte kadın astronotların uzay seyahatlerinin, uygun beden kıyafet bulunmaması nedeniyle sekteye uğradığı durumlar olmuştu.

NASA 2019'da uzay yürüyüşü yapmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki kadın astronottan, Anne McClain ve Christina Koch'tan oluşan bir ekip göndermek istemiş ancak seyahatten birkaç gün önce kadınlara uygun bedende iki adet uzay kıyafeti bulunamaması nedeniyle McClain'in yerine Nick Hague uzaya gönderilmişti.

Kıyafetin bedene tam olarak uygun olması, aşırı yorgunluğu ve fiziksel yaralanma riskini azaltıyor.

uzay kıyafeti NASA

Uzay kıyafetinde olması gerekenler

Bir uzay kıyafetinin astronota sağlaması gereken ilk şey oksijen. Bu, dikkatli bir tasarım gerektiriyor zira tasarımdaki bir hata astronotun akciğerlerinin şişmesine ve ölümüne neden olabilir.

NASA'nın uzay kıyafetleri bölümünün başkanı Lara Kearney "Ay tehlikeli bir yer, özellikle Ay'ın Güney Kutbu bizim için çok zorlayıcı olacak. Kıyafetin birçok termal gerekliliği karşılaması ve astronotlara iyi bir hareket kabiliyeti sağlaması gerekiyor" dedi.

Önceki kıyafetlerin aksine, astronotlara daha fazla esneklik sağlaması için, bu yeni tasarımın birleşme noktalarında dikiş kullanıldı.

Ayrıca kaskın içinde de aydınlatma ve HD (yüksek çözünürlüklü) kamera bulunuyor.

Bu sayede astronotların Ay yüzeyinde yaptıkları çalışmalar Dünya'dan yüksek çözünürlüklü şekilde izlenebilecek.

Ay'da kullanılacak botlar da Ay'ın sürekli karanlık olan yüzeyindeki dondurucu soğuklara dayanabilecek şekilde tasarlandı.

Yeni kıyafetler üç boyutlu yazıcı ve lazer kesiciler de dahil gelişmiş üretim metodlarıyla yapılacak.

Axiom Space'in CEO'su Mike Suffredini, tasarladıkları uzay kıyafetinin Ay'ın Güney Kutbu'nun zorlu koşullarına hazır olacağını belirtti.

Yeni kıyafet üzerindeki deneyler bu yıl boyunca NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde sürecek.

NASA, 2025'teki Ay'a insanlı yolculuk misyonuna yetişmek üzere iki adet kıyafet üretilmesi projesine 1 milyar dolar ayırdı.

2021'de yaptığı açıklamada NASA, kendi bünyesinde yeni uzay kıyafeti tasarlamak üzere 420 milyon dolar harcadıklarını ancak sonuçtan tatmin olunmayınca kıyafetin tasarımının tamamlanmasını özel sektörden istemeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Ay'a son insanlı yolculuk Aralık 1972'de Apollo 17 misyonuyla yapılmıştı.

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