Ay burcu Güneş burcumuzu(asıl burcumuz) tamamlayan başka bir ögedir. Ay iki buçuk günde bir burç değiştirir. Yıl içinde devamlı olarak sürekli hareket halindedir. Dolayısıyla insan iki buçuk gün içinde ay burcunun özelliklerini de alır. Güneş burcu insanların genel karakterini gösterirken Ay bizim bilinmeyen yönlerimiz hani insanların bizi tanımadığı yönlerimiz vardır. Çok sinirliyizdir ama sakin görünmeye , çok ihtiraslıyızdır ama alçak gönüllü davranmaya çalışırız. İşte içimizde bilinmeyen İnsanları bizi tanımadığı, tanımak istediği duygularımızdır. İşte bizim duygularımız da Ay burcumuzda, duygu burcumuzda gizlidir. Duygularımın nasıl şekillendiği gösterir en az Güneş burcumuz kadar önemlidir aynı şekilde Ay burcumuzu da bilmemiz gerekir. Peki ay burcumuzu nasıl öğreneceğiz işte Ay burcu hesaplamanız için bilmeniz gerekenler...

İlk olarak doğum yılınız ve ayınızın kesiştiği burcu bulun. Aşağıdaki tablo yardımcı olacaktır.

(Örnek 1996 yılının Eylül Ayında doğduysanız tabloya göre Koç oluyor Eğer 1996 ve sonrasında doğduysanız tabloya baştan başlayın.)

Sıra doğum tarihinizin denk geldiği sayıyı bulun.

(Örnek Herhangi bir ayın 23'ünde doğduysanız sizin sayınız 10'dur.)

Şimdi ilk bulduğunuz burçtun itibaren yukarıda bulduğunuz sayı kadar atlayın ve Ay burcunuzu öğrenin!

(Verilen örneklere göre örnek Koç burcundan 10 atlayınca Kova bizim ay burcumuzdur.)

Ay burcunuzu öğrendiğinize göre şimdi de özelliklerini öğrenin.

AY BURCU KOÇ

Ay burcu Koç olanlar; ateşli, sert, cazibeli savaş yıldızı Mars’ın kendisine uymayan özelliklerini alır. Fiziksel ihtiyaçları oldukça gelişmiştir ve bu ihtiyaçların hemen karşılanmasını ister. Ay, Mars’ın gücüyle birleştiğinde kişiler ihtiraslı, enerji dolu, aşırı atılgan ve belki bu yüzden biraz sakar bir yapıya bürünürler. Heyecan dolu olaylara ve onları harekete geçirecek maceralara bayılırlar. Bu konumun erkekleri sık sevgili değiştirirken, kadınları şıpsevdi olur. Evlilikleri ise oldukça fırtınalı geçer ve kısa sürer. Doğum anında Ay’ın Koç burcunda olması kişiye ayrıca bir ego verir. Yoğun arzular artık söz sahibidir. Emir almaktan hoşlanmadıkları için disiplinsiz sayılabilirler. Ama oldukça güvenilir ve sözünün eri insanlardır. Yeter ki onları kızdırmayın. İnatçı ve asabi tavırları ile dikkat çeker.

AY BURCU BOĞA

Ay, sevgi ve güzellik yıldızı Venüs’ün burcu Boğa’dayken Venüs’e özgü özelliklere, güzelliklere bürünür. Sağlam karakterli ve güvenilir kimselerdir. Keyiflerine düşkünlüğü ile bilinirler. Özellikle yemeğe özel bir çaba harcarlar. Sadakat ve bağımlılıkları iyi gelişmiştir. Ay burcu Boğa olan insanlar duygu ve düşünceleri kolay kolay açıklamayan, sezgileri güçlü kişilerdir. Sevgi ve güven duyma ihtiyacı gelişmiştir. Sanatta ve özellikle müzikte başarılı olabilirler. Fiziksel olarak çok güçlüdür. Sakin ve durağan yapısı ile tembelliğe meyillidir. Hatasını kabullenmeyi başaramaz, sabit fikirli bir duruş sergiler. Maneviyattan öte maddeye değer verir. Yükselmek, para kazanmak onlar için önemlidir. Sürekli kafalarında zengin olma hayalleri kurarlar. İlişkileri derin olduğu kadar yoğun kıskançlık duygularıyla da sarmalanırlar.

AY BURCU İKİZLER

Bu burç zeka ve hareket yıldızı Merkür’e ait olduğundan, Ay’ı İkizler olan kişi kıvrak zekası, meraklı tavırları ve esprileri ile dikkatleri çekmeyi başaran entelektüel yapılı insanlardır. Oldukça girişkendir, fakat çabuk zihni dağılır. Sık sık ev ve iş yeri değişikliği yapar. Kitaplara ve iletişim araçlarına düşkündür. Her şeyi öğrenmek, bilmek ister. Değişken yapıları, dengesiz görünmelerine neden olur. Çift karakterlidirler, bu da içlerinde huzursuzluk yaratır. Somut şeylere önem verir, yeni düşünceler ve olaylar ilgisini çeker. Bilmek ve öğrenmek belki de onları tanımlayan en önemli özellikleridir. Çevresinde sürekli bir değişiklik ister, ani kararlar verir. Öğrendiği her bilgiyi paylaşmak ister bu da onu geveze ve çokbilmiş yapar. İletişim gücü yüksek olduğundan grup çalışmalarında başarılı olurlar. Merkür duygularla değil mantıkla ilintili olduğu için Ay burcu İkizler olan kişiler pek de romantik sayılmaz, çapkındırlar. Ay burcu İkizler olan kadınlar dışarıdan bakıldığında aktif, konuşkan, her şeyi anlayan bilen gibi görünse de sık sık fikir değiştirirler; ,ilişkilerinde havai bir profil çizerler. Erkekler ise maceracıdır.

AY BURCU YENGEÇ

Ay, yönetici burcu Yengeç’te tüm hünerlerini sergiler. Yengeç burcunun özellikleri bu konumdayken en üst seviyededir. Yoğun duyguların etkisinde, ailesine aşırı önem veren, sezgileri ve duyguları güçlü kişilerdir. Empati yetenekleri ve sezgileri son derece gelişmiştir. Çekingen mizaçlı olmalarına rağmen çeşitli tartışmalara girerler. Ev hayatı onlar için önemlidir, ev kutsal yerleridir. Ayrıca dostlarına da çok önem verirler, derinden bağlanırlar. Kadınlar için iyi bir konum değildir, karşısındaki erkeğe aşırı bağlanıp saplantı haline getirebilirler. Eğer Ay sert açılar yapıyor ise kuruntu ve kıskançlığın etkisi altında kalabilirler.

AY BURCU ASLAN

Güneş’in çocukları Ay’ın etkisindeyken cömert, dürüst, yardımsever ve iyi niyetli olur. Bunun yanı sıra kendine aşırı güvenen, bildiklerinden şaşmayan ve fikirlerini başkalarına da empoze etme çabasında olan idealist insanlardır. Karşısındakileri etkilemek için üstün çaba gösterirler. Doğuştan aktör olan bu kişilerin rol kabiliyetleri ve olayları dramatize etmeleri kusursuzdur. Ay’ı Aslan’da olanlar sevdikleri vakit, bütün benlikleriyle severler. Sadık bir aşık, sahiplenici bir arkadaştır. Hatalarının yüzüne vurulmasından hoşlanmaz, sürekli pohpohlanmak ister. Kendilerini üstün gördükleri için başkasının yanında uzun süreli çalışamazlar, kendi işinin patronu olmak isterler. Şık ve pahalı elbiseler giymek isterler. Romantik ve duygusaldırlar ama aşırı gururlu oldukları için karşı tarafa bunun hissettiremezler.

AY BURCU BAŞAK

Hassas Ay, Başak burcunda pek de rahat edemez. Duygular, bu konumdayken geri plana atıldığı gibi; eğer doğum anında sert bir açı varsa kişi duygudan yoksun davranışlar da sergileyebilir. Kolay kolay memnun edilemeyen Ay burcu Başaklar, zekalarıyla ön planda olup, detaylara önem veren eleştirici tiplerdir. Kendisi pratik zekalı olduğu için, karşısındakinden de bunu bekler. Güçlü bir belleğe sahiptir, çok çabuk öğrenir. İş hayatları olmazsa olmazlarıdır. Soğukkanlı ve kontrollü kişilerdir. Mantığıyla hareket ettiği için romantiklikten uzaktır. Fakat utangaç bir yapısı vardır. Dışarıdan bakıldığında ciddi bir görüntü çizer. Kitaplardan ve yazmaktan hoşlanır, gizli bilimlere karşı merakları vardır. Sağlığına dikkat eder, titizdir. Dürüst kişilikleri ile güvenilir bir havası vardır.

AY BURCU TERAZİ

Yalnızlıktan hoşlanmayan, dostluğa ve arkadaşlığa önem veren nazik kişilerdir. Tatlı dilleri ile çevresindekileri etkiler. Fakat dengesi şaştığında, uyumsuz bir yapıya bürünür. Genel olarak sessiz olsalar da, ara sıra öfke patlamaları yaşayabilirler. Tartışma ve kavga ortamlarından hiç hoşlanmaz, hemen uzaklaşır. Doğum anında Terazide bulunan Ay, insanın tarafsızca karar vermesini sağlar. Oldukça adil kararlar veren ve haklının yanında olan dürüst kimselerdir. Güzel sanatlarda başarılıdırlar. Estetik zevkleri vardır, kaliteli giyinmekten hoşlanır. Sevilme ihtiyacı gelişmiştir, kendileri zaten adil olmalarından dolayı çok sevilirler. İhtiraslı olmasalar da romantiklerdir. Sezgileriyle hareket ettikleri de görülebilir. Özellikle kadınlar duygularıyla hareket ederken, erkekler duygularını gizler. Ay burcu Terazi olan kişiler için evliliğin büyük bir önemi vardır. Erken yaşta evlenme görülebilir.

AY BURCU AKREP

Ay burcu Akrep olanlar, sezgileri kuvvetli duygusal insanlardır. Güven sorunları olduğu gibi, kuruntu ve kuşkuları ilişkilerinde sorun yaratabilir. Bu kişiler için gizliliğe önem veren, kontrol etmekten hoşlanan zor bireyler diyebiliriz. Öfkelendiklerinde sivri dilli ve intikamcıdır. Doğum anında Ayları Akrep’te bulunanlar cinsel istekleri fazla, tutkulu âşıklardır. Hafiyelik yapmaktan hoşlanır, başkalarının hayatlarını merak eder, gözlemler. Sessiz gibi görünürler fakat iç dünyaları isyankârdır. İradeleri çok güçlüdür. İstediği şeyi elde etmek için her şeyi yapar, yanlış dahi olsa… Akrep ölümü, yeniden doğmayı temsil eder. Bu kişiler korkusuz ve hırslıdır. Başladıkları işleri yarım bırakmak onlara göre değildir. Aynı zamanda da oldukça yaratıcıdırlar.

AY BURCU YAY

İyi kalpli, sevimli ve eğlenceli insanlardır. Yay’da bulunan Ay, kişinin idealist ve öğrenmeye açık olmasını sağlar. Özgürlüklerinden ve bağımsızlıklarından ödün vermezler. Evi değil, dışarıyı severler. Sürekli gezmek, yeni yerler keşfetmek, yeni insanlar ve yeni kültürler tanımak en büyük arzularıdır. Ateşli ve heyecanlı tiplerdir. İkili ilişkilerde duygularıyla değil, mantığıyla hareket ederler. Olaylara bakış açıları da bu şekildedir. Detaylarla uğraşmak onlara göre değildir. Okumaya meraklı, yeni bilgilere açtırlar. Eğlence ve macera hayatlarında her daim vardır. Birine bağlanmak, hayatını ona adamak pek de onların tarzı değildir. Çok çabuk sıkılırlar. Ay burcu Yay olanların dillerinin kemiği olmadığı gibi, ufak tefek kazalara da meyillidirler. Aceleci ve hızlı hareket ettikleri için sakarlıkları onların başına beladır.

AY BURCU OĞLAK

Ciddi, güçlü ve tutucu kimselerdir. Ay Oğlak burcunda kötü konumda ve zayıf olduğundan, kişiler için de zorlayıcı etkiler mevcuttur. Bu kişiler zor işlerde çalışırlar. Maddiyata önem verirler ve finansal konularda başarılıdırlar. Oğlakta ki Ay, insanın güçlü, dayanıklı ve sabırlı olmasını sağlar. Ailevi konularda ise egoisttirler. Kendisiyle aynı görüşte olmayanlarla iletişim kurmakta zorlanır, anlaşamazlar. Sonuç odaklı, dikkatli ve planlı kişilerdir. Duygusal değil, hırsları tarafından yönetilen bir yapıya sahiptirler. Mesleki anlamda başarılıdır, şöhret sahibidir. Yapmak istediklerini tek başına halletmeye meyillidir. Ay burcu Oğlak olan kadınlar mantık evliliği yapabilir. Erkekler ise üstün prensiplere sahip olduğundan zor beğenir, zor evlenir.

AY BURCU KOVA

Ay burcu Kova olan kimseler, bağımsızlıklarına önem veren, havai insanlardır. Toplumun kurallarına göre yaşamazlar, kendi doğruları vardır. Sınırlandırmalara ve baskıya gelemezler. Herkesin düşünmediği şeyleri düşünür, herkesin cesaret edemeyeceği işlere el atarlar. Amaçları, toplum için yararlı şeyler üretmektir. Uyumludurlar ve grup çalışmasına yatkındırlar. Ay’ı Kova’da olanlar parlak bir zekaya, orijinal fikirlere ve iyimser bir yaklaşıma sahiptir. En büyük sorunları dillerini tutamamaları olabilir. En son söylenecek şeyi, ilk başta söyleyip pot kırdıkları olur. Romantik değildirler, birlikte olduğu kişinin düşünce yapısı ve zekası onun için önemlidir. Ayları Kova burcunda olan insanlar özgüveni yüksek, cesur kişilerdir. Başladıkları işin peşini hemen bırakmazlar, sonuna kadar giderler. Dostluklara da oldukça önem verirler. Genellikle çevreleri geniştir. Fakat insanların, onları anlamadıklarını da düşünürler.

AY BURCU BALIK

Şair ruhlu, yaratıcı ve hayal gücü oldukça fazla olan Ay burcu Balıklar, her türlü sanatsal konuya yatkındırlar. Onlarda mantık devre dışıdır, sezgileri ile yoluna devam ederler. İnsan ilişkilerinde ve iş hayatında hep duyguları ön plandadır. Hırslı değildir. Balık burcunun astrolojideki simgesi zıt yöne giden 2 balıktır. Bu da onların çift karakterli olduğunu gösterir. Ruh halleri çabuk değişir, duygular yoğunlaşır. Ay’ın Balık burcunda olmasıyla idealler ve sevgi arayışı güçlenir, fazlalaşır. Fakat istediği şeyin ne olduğunu çoğu zaman bilemez. Kararları ve istekleri de çok sık değişir. Ruh halinin sürekli değişmesinden dolayı yanlış anlaşılmaya da çok meyillidir. Ay olumlu açılar yapıyorsa, ayakları yere sağlam basar ve beklentilerini karşılamak için daha çok çalışır. Fakat sert açılar varsa dalgın, sürekli hayal kuran ve içe kapanık bir kişilik özelliği sergileyebilirler. Ayrıca Ay burcu Balık olanlar, geçmişe bağlı yaşarlar. Bir türlü geçmişten kopamazlar.