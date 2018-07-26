Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay tutulmasının özelliği aynı zamanda kanlı ay tutulması olmasında. Ay tutulması yani kanlı ay tutulması 4 saat sürecek ve 21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması olacak. 4 saatlik süre içerisinde tam tutulma ise 1 saat 43 dakika sürecek. Yani tam tutulma 1 saat 43 dakika toplam tutulma süresi ise 4 saati bulacak. Peki; ay tutulması yani kanlı ay tutulması ne zaman? Ay tutulması - kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek? İşte kanlı Ay tutulması ve burçlara etkisi...

AY TUTULMASI - KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması 27 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde başlayacak. Bu tutulma 21. yüzyılın en uzun tutulması olarak tarihe geçecek. 1 saat 43 dakika sürecek olan tutulma Afrika’nın çoğu bölgesinden, Ortadoğu’dan, Güney Asya’dan, Hint okyanusundan, Güney Amerika’nın doğusundan ve Türkiye’den izlenecek.

İşte Ay tutulması saatleri:

Gölgeli Ay tutulmasının başlangıcı: 20:14

Kısmi Ay tutulmasının başlangıcı: 21:24

Tam Ay tutulmasının başlangıcı: 22:30

Maksimum tutulma anı: 23:21

Tam Ay tutulmasının bitişi: 00:13

Kısmi Ay tutulmasının bitişi: 01:19

Gölgeli Ay tutulmasının bitişi: 02:12

AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ

Bu tutulmayı diğerlerinden farklı kılan bir olay daha, Mars gezegeninin 2003’ten bu yana Dünya’ya çok yakın bir noktada bulunuyor olması. 21 Temmuz- 03 Ağustos arasında ve elbette tutulma zamanında Mars’ı gökyüzünde gözlemleyebiliriz. Bu tutulmayı İstanbul’dan izlemek isteyenler 20.15’te başlayan tutulmayı 22.30- 23.30 saatleri arasında daha rahat gözlemleyebilirler.

Kova burcunda oluşan tutulma yeni keşifleri, buluşları, ilişki ve sosyal formları karşımıza getirebilir. Toplumsal olarak özgürleşme, liberalleşme isteğimiz artabilir. Eski ilişkiler bu süreçte yenilenir, hiç beklenmedik toplantılar, buluşmalar, sosyal çevre görüşmeleri, arkadaşlık ilişkileri, internet bağlantıları devreye girebilir.

Kova burcu astrolojide devrimleri, icatları, bilimi, bilim adamlarını, teknolojiyi, bilgisayar, elektrik, elektronik, sivil grupları, astrolojiyi, dostlukları, arkadaşlıkları, liberal düşünceyi, demokrasiyi, toplumu ilgilendiren her tür idealizmi, hümanizmi temsil ettiğinden bu alanlardaki konuların hayatımızda hızlanacağını ve değişimlerin bu alanlardan geleceğini söyleyebiliriz.

Reformist tavırlar öne çıkabilir. İş gücü, emek gücü yine bu tutulmanın konusu olabilir. Bu alanda grevlere ve başkaldırışlara rastlayabiliriz. Her yaptığımız işte insanlığa hizmet etmek için yola çıkabiliriz. Entelektüel motivasyonlarımız artabilir.

Hava gurubu tutulmaları yüksek rüzgarlar, yıkıcı fırtınalar, yabancı ülke ilişkilerinde ve ittifaklarla anlaşmalarda bazı sıkıntıları ortaya çıkarabilir. Havacılık sektöründe bazı sorunlara, uçak kazalarına, kalp tansiyon, dolaşım sistemi problemlerine, ayak bileği, bacağımızın alt bölümlerindeki sıkıntılara açık olabiliriz.

Bu tutulmada Ay Kova burcunda ilerlerken diğer yandan Mars gezegeniyle kavuşum halinde olacak. Ay, Dünya astrolojisinde halkı ve toplumları temsil ettiği için tutulma haritasının yükselen yöneticisi Mars’la birleşmesi toplumsal ve sosyal ilişkilerde, demokratik adımlarda tartışmaları, isyanları, savaşı, mücadeleyi, patlamaları, kazaları ve yangınları tetikleyebilir.

Yine yerleşimle ilgili konular, önemli bir insanın vefatı ya da önemli bir kişiye yapılacak suikast girişimi devrede olabilir. Bu tutulmada bizi zorlayacak bir T-kare açı kalıbının devrede olması ve çıkış noktasında Uranüs gibi devrimci ve beklenmedik gelişmeleri hayatımıza taşıyacak bir gezegenin olması ani, değişik, farklı ve hızlı olayların içine bizi çekebilir.

Değişimleri kolay karşılayamayacağımız, esnek olmakta zorlanacağımız bir dönemdeyiz. İçimizde tuttuğumuz, biriktirdiğimiz konu ve olaylar, eylemlerimizin farklı sonuçlarıyla karşımıza gelebilir. Kendi iç öfkemizi başkalarına yönlendirmekte çekinmeyebiliriz. Ülke içinde iktidar ve muhalefet arasında gerilimler bu dönemde daha da artabilir.

AY TUTULMASI NAMAZI

Peygamber Efendimiz'in Ay ve Güneş tutulmalarında namaz kıldığı rivayet edilmiştir. Bu rivayetlere göre Peygamberimiz Ay tutulduğunda Kuhuf namazı kılmıştır. Ay tutulması yani Kuhuf namazı nasıl kılınır? İşte Ay Tutulması namazı ile ilgili detaylar...

AY TUTULMASI NAMAZI -HÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR

Husuf namazı yani Ay tutulması namazı, tutulma süresince kılınır. Namaz iki rekattır. Her iki rkatta kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde tesbihleri ise uzatılmaz.

Ay tutulması ile ilgili hadis-i şerfi:

Cabir bin Abdullah´tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz Güneş ve Ay Allah´ın (kudretini yansıtan) delillerden iki delildir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya haya­ti için tutulmazlar. O halde (Güneş ve Ay´ın) tutulusunu gördüğünüz za­man namaz kılınız. İçinde bulunduğunuz durum aydınlanıncaya kadar dua ediniz."

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