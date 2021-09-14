Ay Yapım imzalı

Ay Yapım, yepyeni ve iddialı projesi 'Üç Kuruş' için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan "Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

"Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?"

Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.

'Üç Kuruş' yakında Show TV'de!