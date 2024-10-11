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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayağından vurunca dayak yedi | Son dakika haberleri

        Ayağından vurunca dayak yedi

        Elazığ'da kavga ettiği bir kişi ayağından vuran bir kişi çevredekilerin saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 00:19 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:19
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        Elazığ'da tartıştığı kişiyi tabancayla ayağından yaralayan M.Ş., çevredekiler tarafından darbedildi. Omzunun çıktığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

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        Olay, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi’nde bulunan Mini Terminal’de meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş. ile ismi öğrenilmeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

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        Büyüyen tartışmada M.Ş., yanında getirdiği tabanca ile tartıştığı kişiyi ayağından vurarak yaraladı.

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        Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine arbede çıktı. Çıkan arbedede çevredekiler tarafından darbedilen M.Ş., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Tabancayla vurulan kişi ile darbedilen M.Ş., ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Darbedilen ve omzunun çıktığı belirlenen M.Ş., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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