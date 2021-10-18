İHA

Avrupa, Rusya, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere toplam 45 ülkeden binin üzerinde yabancı sektör profesyoneli, 11. kez Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda bir araya gelecek. Etkinlik, sektörün toplam ihracatına da ciddi anlamda katkı verecek.

EKS Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Eksposhoes, hem Türk ayakkabı sektörünün gözünde hem de özellikle Avrupalı alıcılar açısından gerçek anlamda bir küresel platform haline geldi. Özellikle yabancı misafirlerin ilgisi kayda değer. Bu durum bize Türk ayakkabı sektörünün tasarım, üretim kabiliyeti ve kalite anlamda dünya ile yarışabilir hale geldiğini açık bir şekilde gösteriyor. Buradaki gerçek başarı çoğu zaman zor şartlarda üretim yapan, istihdam sağlayan ve Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlayan üreticilerimize ait. Bizler sektörümüzün ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı sağlamak için bu etkinliği düzenliyoruz. Sektörümüz ve ülkemiz adına gurur verici bir tablo” dedi.

Yaklaşık 1 aydır üzerinde çalışılan el yapımı ayakkabı, yurt dışında sergilenmeden önce Eksposhoes’da görücüye çıkacak.