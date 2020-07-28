DHA

İstanbul Fatih'teki Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tarihi İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülmek üzere boşaltılıyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çalışmaya ilişkin, "Ayasofya'ya ait bütün eserler bir araya getirilecek" dedi.

Tarihi binada, evraklar, dosyalar ve eşyaların taşınması için hummalı çalışmalar sürüyor. Bina önünde bekleyen nakliye kamyonlarına toplanan eşyalar yükleniyor. Birçok işçinin çalıştığı taşınma işlemlerini Fatih Belediyesi yürütürken, binanın üst katlarındaki eşyalar için de asansör sistemi kurulduğu görülüyor. Binanın içindeki bazı odaların tamamı boşaltılırken, dosyaların ise çuvallar içinde dışarıya yığılıyor. Binadaki eşya ve evrakların Ataşehir'e taşınacağı, taşınma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinin inceleme yapacağı öğrenildi.

Binada Ayasofya'daki, Ayasofya'ya ait ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden getirilecek tarihi eserlerin de sergileneceği bildirildi. İlk bölümü 1881 yılında, ikinci bölümü ise 1910 ise binanın geri kalanı inşa edildi. Bina Osmanlı döneminde bu yana tapu hizmetleri için kullanılıyor.

'BU BİNA MÜZE OLARAK HİZMET VERECEK'

Müze çalışmalarını değerlendiren İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından tarihi tapu kadastro binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiş durumda. Bulunduğu alan, mevki, tarih değeri itibariyle son derece önemli bir yapı. Zaten bitişiğinde bakanlığımızın dünyaca ünlü Türk İslam Eserleri Müzesi bulunuyor. Bu bina bu alanda müze olarak hizmet verecek. Bu binada öncelikli olarak Ayasofya'da yer alan eserler sergilenecek. Hem Ayasofya 1934'te müzeye çevrildikten sonra burada farklı yerlerden çok sayıda eser toplanmış. Eserler bundan sonra bu müzede sergilenecek. İnce bir çalışma yapılacak, çok özgün bir müze olarak tapu kadastro binası hizmetine devam edecek. Buranın büyüklüğünü dikkate aldığımızda Ayasofya'daki eserlerin dışında farklı eserlerde sergilenecek. İstanbul'un kalbinde tarihi yarımadanın merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında çok özel ve güzel bir müze hizmete sunulacak" dedi.

'AYASOFYA'YA AİT BÜTÜN ESERLER BİR ARAYA GETİRİLECEK'

Müzede sergilenecek eserler konusunda da bilgiler ver Coşkun Yılmaz, şunları söyledi: "Ayasofya'ya ait bütün eserler bir araya getirilecek. Ayasofya müzeye çevrildikten sonra cami olarak hizmet görürken var olan eserlerin bir kısmı Ayasofya'nın depolarında muhafaza edilmiş. Bunların bakımı, onarımı, restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bazı eserler de Türk İslam Eserleri Müzesi gibi, Sultanahmet Camii gibi farklı kurumlara emanet olarak gönderilmiş. Bunların envanter kayıtları elimizde var.

Şimdi büyük bir titizlikle Bakanlığımız bu eserleri bir araya getiriyor. Bunlar uzmanlar tarafından değerlendirilecek, incelenecek. Ayasofya Camii'nde değerlendirilmesi uygun görülenler Ayasofya Camii'nde bırakılacak. Diğer eserler de Cumhurbaşkanımız tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen tarihi tapu kadastro binasında sergilenecek. Bu bina Bakanlığımız tarafından özel bir proje olarak ele alınacak. İstanbul'a yaraşır şekilde projelendirilerek, gerekli düzenlemeler yapılarak önemli bir müze olarak hizmete açılacak."

'YAKIN ZAMANDA TAKVİM DE ORTAYA ÇIKACAK'

Yılmaz, müze projesinin takvimi konusunda ise, "Bina tahsis edildikten sonra hızlı bir şekilde Bakanlığımızın da takibiyle tahliye ediyorlar. Bu hazırlıklar yürütülürken bakanlığımız tarafından da mevcut bilgiler ışığında burada nasıl bir sergileme yapılacak, binanın bakımı onarımı, müzeye dönüşmesinin nasıl olacağına dair çalışmalar başlamış durumda. Yakın zamanda takvim de ortaya çıkacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ama şunu söyleyebilirim; hakikaten bakanlığımızın çok önem verdiği bir proje ve burada İstanbul'a Türkiye'ye yaraşır çok özel bir müze hizmetinin verileceğini şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.