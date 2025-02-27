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        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan temizliği yapıldı

        İstanbul'un Fatih Belediyesi ekipleri, Ramazan ayına günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Fatih'te selatin camileri başta olmak üzere 360'a yakın camimiz var. Biz de Fatih Belediyesi olarak bir usul, bir tertibi de yerine getirmek açısından Ramazan öncesinde bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:13
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        Ayasofya'da Ramazan temizliği yapıldı
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        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Ramazan temizliği yapıldı.

        Halılar elektrik süpürgeleriyle süpürüldü, tozu alınan ayakkabılıklara ve caminin içine dezenfektan sıkıldı. Caminin içine ve dışına da gül suyu sıkılırken, şadırvan, cami avlusu ve Ayasofya Meydanı sıcak suyla yıkandı.

        Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye ve İslam aleminin bereket ve rahmet ayı olan ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

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        Turan, Fatih ilçesinin ramazan ayının en çok yakıştığı ilçelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Tarihin her döneminde ramazan ayı Fatih'te bir başka yaşanmıştır. İstanbul'un her yerinden, Türkiye'nin her yerinden ve diğer ülkelerden de gelenler camilerimizi, mescitlerimizi geziyorlar. Biz de tüm kurumlar olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fatih'te selatin camileri başta olmak üzere 360'a yakın camimiz var. Biz de Fatih Belediyesi olarak bir usul, bir tertibi de yerine getirmek açısından Ramazan öncesinde bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz" dedi.

        Ramazan ayının bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu söyleyen Ergün, "Sosyal yardımlar açısından, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız açısından da çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Ramazan ayının coğrafyamızda gelişen, mazlum coğrafyalardaki bütün halkların, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da birçok ülkede olan hatta komşumuz Ukrayna'da olan bütün kötü olayların da son bulmasına vesile olmasını umut ediyorum" diye konuştu.

        Öte yandan belediyeye bağlı 14 kişiden oluşan 7 ekip, ramazan ayı boyunca Fatih'teki 10 selatin cami başta olmak üzere toplam 365 camide temizlik yapacak.

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