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Ayasofya-i Kebir Camisi önünde Filistinli Müslümanlara destek programı

İstanbul Platformunca Ayasofya-i Kebir Camisi önünde sabah namazının ardından düzenlenen programda, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi ve Filistinli Müslümanlara destek çağrısında bulunuldu.

Ayasofya-i Kebir Camisi önünde Filistinli Müslümanlara destek programı
AA

Platform adına konuşan Muhammed Fesih Kaya, 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi'nde İsrail'in zilleti ve Müslümanların izzetli davranışı için bir araya geldiklerini söyledi.

İslam coğrafyasının zor zamanlardan geçtiğini belirten Kaya, "Fert olarak baktığımızda aciz durumdayız belki ama Allah bu durumları insanlar arasında dönüp dolaştırmaktadır. İsrail'in zulmü kemale ermiştir. Onlar bugünden itibaren kaybedecek biz Müslümanlar kazanacağız. Şüphesiz ki izzet Allah'ın, Resulu'nun ve onlara iman etmiş müminlerin yanındadır. Biz müminiz, velimiz sadece Allah'tır. " dedi.

İsrail'in işgaline son verilmesi için her Müslümanın üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Kaya, "Elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Sonuç Allah'a aittir. O yüzden ellerimizi açacak ve Rabb'imize yalvaracağız. Niyazımız odur ki Filistin'i galip, işgal devleti İsrail'i yerle yeksan etsin inşallah. "diye konuştu.

Platform adına söz alan Ramazan Kayan da İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona ermesi ve Müslümanların birlikte hareket edebilmesi için çağrı yaparak, dua etti.

Grup sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı.

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