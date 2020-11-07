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24 Eylül tarihinden beri İstanbul Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, yaşamını yitirdi. Gli’nin ölüm haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2020

Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”

Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİYDİ

16 yıldır Ayasofya’da yaşayıp misafirleri ağırlayan Gli, 2004 yılında görevli kulübesinin çatısı altında doğdu. Doğduğu günde bu yana da Ayasofya’nın içinde yaşadı. Bu yüzden “Ayasofya’nın kedisi” olarak biliniyor. Müze olan Ayasofya yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyordu. Bu nedenle Gli’nin şöhreti de dünyaya yayıldı. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli, ziyarete gelen turistlerin de kalbini çalmayı başardı.

DÜNYADA EN FAZLA FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞ KEDİ

Son derece sıcakkanlı olan Gli, fotoğraf çektirmekten de hoşlanıyor. Yılda 3.5 milyon ziyaretçinin gördüğü Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyordu.

ŞÖHRETİNE ABD ESKİ BAŞKANI OBAMA İLE KAVUŞTU

Ancak Gli, şöhreti 2009 yılında yakaladı. Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Barack Obama’ın Ayasofya ziyaretinde sırasına çekilen fotoğraf karesine girdi. Şaşı olarak doğan Gli’ye oldukça iyi bakılıyor, özel mamalarla besleniyor, veteriner muayeneleri aksamıyor. Hatta Gli’nin bir Instagram hesabı bile bulunuyordu.

GLİ'YE 'KILIÇ' İSİMLİ ARKADAŞ GELMİŞTİ

16 yıldır Ayasofya Camisi’nde yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli’ye Ankara’nın Pursaklar ilçesinden arkadaş gelmişti. Ankara kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan ‘Kılıç’ isimli kedi, İstanbul’da Gli ile buluşmuştu. Biz gözü mavi, bir gözü yeşil olan ve beyaz tüyleri ile dikkat çeken Kılıç, yeni yerine alışmaya çalışıyor. Şimdilik imam odasını sevdiği belirtilen Kılıç’ın ise keyfi oldukça yerinde gözüküyordu.

İBRAHİM KALIN: GÜZEL GLİ

Sadece yerli ve yabancı turistlerin değil devlet erkanının da yakından tanıdığı Gli'nin ölümüne bir mesaj da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın mesajını retweetleyerek 'Güzel Gli' ifadesini kullandı...