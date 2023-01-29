2019'da 'Her Yerde Sen' dizisinde rol gereği aşk yaşayan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın birlikte olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Bu dedikodu, Dilan Çiçek Deniz ile yakın arkadaş olan Aybüke Pusat’ın dostluğunu bitirmişti. Çünkü Andıç, bir dönem de Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamıştı.