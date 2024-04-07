Ayça Ayşin Turan'dan Demet Evgar'a övgü: Onu izlemek çok güzel

"KIZ ARKADAŞINIZ BIYIK BIRAKSA NE OLUR?"

Ayça Ayşin Turan, son dönemde bazı erkek ünlülerin oje sürmesi ve estetik yaptırmasıyla ilgili sorulara ise; "Arkadaşlar ben estetik uzmanı değilim. Biraz da bana herkesin kendi tercihi gibi geliyor, şimdi sizin kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur? Sizleri gördüğüme mutlu oldum" yanıtını verdi.