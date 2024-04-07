Ayça Ayşin Turan'dan Demet Evgar'a övgü: Onu izlemek çok güzel
Ayça Ayşin Turan, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' için övgü dolu sözlerde bulundu. Dizinin başrolünde yer alan Demet Evgar için; "Demet Evgar, harika bir oyunculuk çıkarmış onu izlemek çok güzel. Güzel bir senaryo ve çok güzel bir iş olmuş" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ayça Ayşin Turan, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turan; "Bir toplantımız vardı, ondan çıktık ve sizinle karşılaştık ama toplantının detayını sizlerle paylaşmayacağım, olursa duyarsınız. Detay veremiyorum, ben biraz ketumum biliyorsunuz" diyerek güldü.
"AŞK GÜZEL ŞEY"
Bayram için planı olmadığını dile getiren Ayça Ayşin Turan; "Beyazlamış mıyım? Şu an için bir tatil düşüncemiz yok. Belki de olur anlık gelişir. Bakalım o zaman neler olacak göreceğiz. Ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz" diyerek güldü. Bunun üzerine muhabirler, Turan'a aşk hayatını sorunca, "Aşk güzel şey" diyerek güldü.
"KIZ ARKADAŞINIZ BIYIK BIRAKSA NE OLUR?"
Ayça Ayşin Turan, son dönemde bazı erkek ünlülerin oje sürmesi ve estetik yaptırmasıyla ilgili sorulara ise; "Arkadaşlar ben estetik uzmanı değilim. Biraz da bana herkesin kendi tercihi gibi geliyor, şimdi sizin kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur? Sizleri gördüğüme mutlu oldum" yanıtını verdi.
"DEMET EVGAR HARİKA BİR OYUNCULUK ÇIKARMIŞ"
Öte yandan son dönemde takip ettiği televizyon dizileri hakkında da konuşan Ayça Ayşin Turan, SHOW TV'de ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' için övgü dolu sözlerde bulunarak; "Bahar' dizisini izliyorum çok güzel bir senaryo ve çok güzel bir iş olmuş" dedi. Oyuncu, ayrıca başrolünde 'Bahar' karakterine hayat veren meslektaşı Demet Evgar için "Özellikle Demet Evgar harika bir oyunculuk çıkarmış, onu izlemek çok güzel" ifadelerini kullandıktan sonra oradan ayrıldı.