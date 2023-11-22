Ayder Yaylası Nerede? Ayder Yaylası'na Hangi İlde, Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Ayder Yaylası Nerede? Ayder Yaylası'na Hangi İlde, Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Ayder Yaylası nerede? Ayder Yaylası'na hangi ilde, nereye bağlı ve nasıl gidilir? Ülkemizin doğal turizmi açısından Karadeniz görmeye değer doğal güzellikleri bize sunmaktadır. Tertemiz havası, doğal manzaraları, yayla ve ovalarıyla beraber ülkemiz için ayrı bir öneme ve güzelliğe sahiptir. Ayder Yaylası nerede? Ayder Yaylası'na hangi ilde, nereye bağlı ve nasıl gidilir? İşte, detaylar.

Bu doğal turizmin öne çıkan yerlerinden biri de Ayder Yaylası’dır. Karadeniz bölgesinde en çok merak edilen ve yerli, yabancı turistler için oldukça gözde olan bir ziyaret noktasıdır. Ayder Yaylası hakkında merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Ayder Yaylası nerede? Ayder Yaylası nerede haritada konumu nedir? Ayder Yaylası nerede hangi ilde yer almaktadır? Ayder Yaylası nereye bağlı? Ayder Yaylası yüksekliği nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Ayder Yaylası Nerede?

Deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikte, Kaçkar dağlarının önünde bulunan Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz'de bulunan Rize ilimizin Çamlıhemşin ilçesine bağlıdır. Hiçbir zaman yayla olarak kullanılmamıştır. Bu vadide yaşayanlar daha çok dinlenme amaçlı yaylayı tercih etmektedir. Bölge halkı, Hala köyünden yaylalarına göç ederken Ayder'de kaplıcada dinlenirler. Araştırmacı Metehan Mollamehmetoğlu, Ayder'in 1900'lü yıllarda bölge insanının dinlenme yeri olarak kullanıldığını belirtir. Kaplıcanın geçmişi 1700'lü yıllara kadar uzanmaktadır.

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Yerleşimin geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 19. yüzyıldan sonra birkaç ailenin kalıcı yerleşim yeri olmaya başlamıştır. 1900'lü yıllarda Halalılar, Hala köyünden yaylalarına giderken Ayder'de kaplıcada dinlenirmiştir. Kaplıcanın geçmişi ise 1700'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Halalılar her mayıs ayında Ayder'e giderek dinlenir sonraki aylarda tekrar kendi yaylalarına çekilip, eylül ayında Ayder'e ot biçme şenliklerinden dolayı inerlermiş. Hep beraber türkü söyleyerek, çayırları biçerlermiş. Bu eğlence zamanına "Hodoç" zamanı denirdi.

Osmanlı döneminden günümüze değin şifalı suyuyla ön plana çıkan Ayder, 1987 yılında turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Romatizmal hastalıklar, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarına şifa verdiği iddia edilen, 260 metre derinlikten gelen 50 derece sıcaklığındaki kaplıcalarından faydalanabilmek adına modern turistik tesisler inşa edilmiştir. 55 derecelik kaplıca sularının romatizma, kireçlenme gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilmektedir. Kaplıca suları ayrıca, egzama ve sedef, ergenlik sivilceleri gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Ancak kanamalı hastalıklar, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi durumlarda kaplıcaya girmek sakıncalı olabilmektedir. Bu sebeple uzman bir doktora danışmak şarttır.

Ayder Yaylası Nerede Haritada?

1987’de turizm merkezi olarak ilan edilen ve 1944’te Milli Park unvanını alan Ayder Yaylası’nın coğrafi konumu 40° 57′ 23″ Kuzey ile 41° 6′ 39″ Doğu gps koordinatlarıdır.

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Ayder Yaylası Nerede Hangi İlde?

Karadeniz bölgesinde bulunan Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan bu yayla, Rize'nin en popüler merkezi konumundadır. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Ayder Yaylası'nın güzelliklerine şahit olmak için bölgeyi ziyaret etmektedir.

Ayder Yaylası Nereye Bağlı?

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesine bağlıdır. İlçe ise Rize ilinde yer almaktadır. Ayder Yaylası'na ulaşım için karayolu ya da havayolu ulaşımını tercih edebilirseniz. Ayder Yaylası şehir merkezinden olmadığından dolayı bölgeye ulaşım ancak şehir merkezinden transferler ya da özel araçla sağlanmaktadır.

Ayder Yaylası Yüksekliği

1350 metre rakıma sahip Ayder Yaylası, Rize'nin en çok tercih edilen yaylalarından bir tanesidir. Fırtına Deresi’nin sesi içinde metrelerce yüksekten akan Gürgendibi ve Gelintülü Şelalaeri’ne yürüyüş mesafesinde yer alan yayla, pek çok yerin geçiş noktası konumunda bulunmaktadır. Kaçkar Dağları’na kuzey yönünden yapılan tırmanışların başlangıç noktasını oluşturur. Yaylada bungalovdan tipik yayla evlerine, aile pansiyonundan otele birçok konaklama alternatifi bulunmaktadır.