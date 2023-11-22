Balıklı Göl Nerede? Balıklı Göl Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Balıklı Göl Nerede? Balıklı Göl Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Balıklı Göl nerede? Balıklı Göl hangi ilde ve nasıl gidilir? Gerek geçmişiyle gerekse dilden dile dolanan hikâyeleriyle adına mutlaka daha önce şahit olduğumuz Balıklı Göl, ülke turizmi için ayrı bir öneme sahiptir. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Balıklı Göl'e ulaşım da oldukça kolaydır. Balıklı Göl nerede? Balıklı Göl hangi ilde ve nasıl gidilir? İşte, detaylar.

Tarihi gezi meraklıları Balıklı Göl’e ulaşım sağlamak konusunda araştırma içerisinde bulunmaktadır. Şanlıurfa’da yer alan Balıklı Göl, hikâyesiyle bilinmektedir. Balıklı Göl hakkında daha fazla bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Balıklı Göl nerede? Balıklı Göl hangi ilde? Şanlıurfa Balıklı Göl nerededir? Balıklı Göl nereye bağlı? İşte, merak edilen detaylar.

Balıklı Göl Nerede?

Şanlıurfa ilinin güneybatı kısmında yer alan Eyyübiye ilçesinde bulunan Balıklı Göl, efsanevi hikâyesi ve etkileyici görünümüyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaktadır. Göl, tarihimiz ve inancımız yönünden farklı bir öneme sahiptir. Gölün içerisinde yer alan balıklar kutsal sayıldığından dolayı avlanmaya izin verilmemekte ve korunmaktadır.

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Balıklı Göl'ün nasıl oluştuğu en merak edilen sorulardan biridir. Üç büyük dine inananların da peygamberliğini kabul ettiği Hz. İbrahim’ in, yaşadığı dönemlerdeki zalimlikleriyle halkına çok çektiren Nemrut ile arasında geçen olay sonucu gölün oluştuğuna inanılmaktadır. Balıklı Göl’ün bir de gizemli bir hikâyesi bulunuyor; bu hikâye ziyaretçileri oldukça etkiliyor. Hz. İbrahim ateşe atıldığında ateş suya, odunlar ise balığa dönüşür. Bu hikâye oldukça etkileyici özellikte olduğundan dolayı halk tarafından gölde bulunan balıklar kutsal olarak kabul edilmektedir. Balıklar korunur ve avlanmanın önüne geçilir. Ülkemizin doğal güzelliklerinden biri olan Balıklı Göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Balıklı Göl Hangi İlde?

Balıklı Göl, peygamberler şehri olarak anılan Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. 1970'lere kadar göllerde yüzülüp yüzme yarışmaları düzenlenirken, 1970'lerden sonra göllerde yüzmek ve balıklarını yemek yasaklanmıştır. Halk arasında içindeki balıkların kutsal olduğundan dolayı yiyenlerin hastalandığı söylenmektedir. Gölde bıyıklı sazan balığı bulunur. Bu türün havyarı zehirlidir ve tüketilmesi insan sağlığı açısından sakıncalıdır.

Tarihsel verilere göre Balıklı Göl havuzları, yarı kadın yarı balık olan tanrıça Atargatis için yapılmış birer antik pagan tapınaklarıdır. Günümüzde İsrail, Lübnan ve Suriye'de de tanrıça Atargatis'e adanan göllerde balıkları yemek ve onlara dokunmak yasaktır.

Şanlıurfa Balıklı Göl Nerededir?

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan göl, ülkemizin önemli gölleri arasında yer almaktadır. Sıra dışı ve kutsal sayılan bu göl günün her saati çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Gölün ayrıca çeşitli hastalıklara da iyi geldiği bilinmektedir. 50 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğe sahip olan gölün derinliği 3-5 metre civarlarındadır. Göl, dini bayramlar da ile Mevlit ve Kandil gecelerinde en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşır.

Balıklı Göl Nereye Bağlı?

Balıklı Göl, Şanlıurfa ilinin güneybatısında yer alan Eyyübiye ilçesinde yer almaktadır. Turizmin gözde yerlerinden biri olan Balıklı göl, Halil-ür Rahman Gölü'nün hemen güneyinde bulunmaktadır. Bu göl ile ilgili de pek çok rivayet bulunur. Urfa kalesinin hemen önünde yer alan Balıklı Göl, 150 metrekare bir alana sahiptir. Rivayete göre, Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra kızı Hz. Zeliha buna dayanamaz ve o da kendisini ateşe atar. Bunun sonucunda Zeliha'nın düştüğü yer de göle döner. Bu rivayetler balıklı gölün popülaritesini arttırmaktadır.

Balıklı göle ulaşım da oldukça kolaydır. Öncelikle Şanlıurfa ilimize varış sağlamalısınız. Şanlıurfa, İstanbul'dan 1263 km, Ankara'dan 810 km, İzmir'den ise 1251 km mesafede yer almaktadır. Bölgeye gitmek için tercih edebileceğiniz diğer ulaşım alternatifleri; uçak, tren ve otobüs seferleridir.

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