Aydilge'den Spotify'a sert tepki: Onlarca hitimi yok saydılar

Aydilge, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla global Spotify editörlerine sitem etti. Kariyeri boyunca yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getiren ünlü şarkıcı; "Onlarca hitimi yok saydılar, yine de var olmaya devam ettim" sözleriyle dikkat çekti.

Paylaşımında; "Umarım global Spotify şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify'la var olmadım. Son şarkım 'Yaşayalım Hemen'e kadar tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hitimi yok saymalarına rağmen üretmeye devam ettim. Ancak müzik endüstrisini domine eden böyle bir platformdaki bu dengesizlikler oldukça düşündürücü. Bu durum, Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği ve kültürümüz adına ne yazık ki umut kırıcı" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram