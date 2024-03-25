Aydın Ayaydın 5000 kişilik iftar yemeğine katıldı

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, 5 bin kişilik iftar yemeğine katıldı.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın seçim çevresinde çalışmalarına devam ediyor.

ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ KİMSE KAYBETMEYECEK.

TEŞEKKÜRLER MUĞLA! pic.twitter.com/bH83LhVuyy — Prof. Dr. Aydın Ayaydın (@aydinayaydin48) March 24, 2024

Ramazan dolayısıyla iftar programına katılan Ayaydın, 5 bin kişiyle bir araya geldi. Seçim koordinasyon merkezinde toplanan binlerce kişiyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

İftardan sonra da spontane gelişen yüz arabalık konvoyla şehir turu attı. İnsan seli oluşturan Ayaydın kalabalıktan zor sıyrılıp gece 24.00'te Fethiye'den Bodrum'a hareket etti