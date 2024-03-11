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        Haberler Gündem Aydın Ayaydın: Muğla’da sanayici olmak da zor

        Aydın Ayaydın: Muğla’da sanayici olmak da zor

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Büyükşehir'den hizmet alamadığı için sadece halkın değil, buraya yatırım yapanların da mağdur olduğunu, rekabette zorlandığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:50
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        Ayaydın: Muğla'da sanayici olmak da zor
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için ziyaret ettiği Billur Optik fabrikasında gördüğü manzara üzerine bir açıklama yapıp Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.

        “Herkesin bu fotoğrafa çok iyi bakmasını istiyorum. Çünkü bu fotoğrafta Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği, tembelliği, vurdumduymazlığı ve her şeyden önemlisi ülkesine, ekonomisine verdiği zarar var. Hayat pahalılığından, dövizdeki artıştan şikayet edenlerin samimiyetsizliği var” dedi.

        Çoğunluğu kadınlardan oluşan 63 kişinin çalıştığı gözlük çerçevesi üretimi yapan fabrikayı ziyaret ettiğinde karşılaştığı manzaranın kendisini hayrete düşürdüğünü belirten Ayaydın şunları söyledi:

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        “Merak edip yetkililere sordum. Neden sobayla ısınıyorsunuz diye. Çünkü biliyorum ki burası Muğla’nın doğalgazla buluşan nadir yerlerinden biriydi. Hemen önlerinden geçen doğalgaz, parselizasyon ve kadastro uygulama çalışmaları 2.5 yıldır, evet tam 2.5 yıldır bir türlü bitirilemediği için bağlanamıyormuş. Mecburiyetten böyle bir görüntü ortaya çıkmış.”

        “ÇİN’E Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ”

        Ayaydın fabrika sahibi Silelioğlu’ndan fabrika ile ilgili aldığı bilgiler sonrası öfkesinin bir kat daha arttığını kaydederek şöyle devam etti:

        “Elimde karanfillerle, sadece kadınların 8 Mart gününü kutlamak için girmiştim içeriye. Fakat manzara beni çok üzdü. Burada el emeği ağırlıklı olarak 200 bin adet gözlük çerçevesi yapıyorlar. Tanesi yaklaşık 20 dolardan 4 milyon dolarlık bir iş. Yapamazlarsa Çinliler pazarı kapmak için kapıda bekliyormuş. Daha önce Muğla’da bir fabrika rekabet edemediği için kapanmış. Biz bu fabrikalara gözümüz gibi bakmalıyız. Enerji de en önemli girdileri arasında. Ancak kapılarının önünden geçen doğalgaza ulaşamadıkları için maliyetleri artıyor. Dünya rekabetinde artık tek bir cent’in bile önemi var. Bu tesis kapansa hem cari açık hem de istihdam açısından büyük problem. Sahibi bana eğer şartlar iyileşirse, finansmana erişebilirlerse istihdamı 500 kişiye kadar çıkarabileceklerini söyledi. Bu fabrika hem ithalatı önleyip dövizimizin içeride kalmasını sağlıyor hem de önemli bir istihdam yaratıyor. Ancak bu meseleler belli ki Büyükşehir belediyesinin umurunda değil. Doğalgaz önünden geçip gitmiş kime ne. Umursamaz, gevşek ve tembellikten ölecek halleri burada da kendini göstermiş.”

        “800 HANE DE GAZ BEKLİYOR”

        Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşımın, tüccarımın, sanayicimin yanında yer almak istemiyorlar. Uygulama planları bir türlü çıkmadığı için Paşapınarı ve Kafaca mahallelerinde yaklaşık 800 hanenin de doğalgaza kavuşamadığını yine hayretler içinde öğrendim. Göreve gelir gelmez bu tür aksaklıklar gecikmeler yaşanmayacak. Bir fabrikanın, bir evin önünden doğalgaz geçiyorsa o gaz o eve, o fabrikaya ulaşmak için Büyükşehir’in keyfini beklemeyecek. Dövizdeki artıştan, hayat pahalılığından dem vuranlar fabrikanın önünden geçen doğalgazı fabrikaya ulaştırmaktan acizler. Onlar sadece eleştirmeyi bilir ama iş yapmaya gelince hep sınıfta kalırlar.”

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