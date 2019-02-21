Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. adlı 3 kız, yine ortaokul öğrencisi A.B. adlı kızı bir köşede sıkıştırıp dövdü, yerde sürükledi. Üç kız öğrenci, A.B.'nin üstüne çıkıp tekme attı.

Kavgaya, aile bireyleri de karıştı. A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darp edildi. Darp edilenlerin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili 7 kişinin ifadesine başvurdu.

Daha sonra bu kişiler, serbest bırakıldı.