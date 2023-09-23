Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü
Aydın Söke'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet direğe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 23.09.2023 - 00:17 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:17
Aydın'ın Söke ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Akın Özkan idaresindeki motosiklet, Yuvaca-Atburgazı karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.
AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.