Kargodaki kabandan 506 gram metamfetamin çıktı

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kargo firması şubesine düzenlenen polis baskınında, kabana gizlenen 506 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, 25 Aralık'ta ilçedeki kargo firması şubesine operasyon düzenledi. Dedektör köpek 'Arthur' ile yapılan aramada, kabana gizlenen 506 gram metamfetamin ele geçirildi. Kargoyu teslim almaya gelen D.K. ile V.K. ise gözaltına alındı. D.K.'nin üst aramasında ayrıca tabanca, bu silaha ait şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-12-27 11:16:46
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