İncir işletmesinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

AYDIN'ınKuyucakilçesinde bir incir işletmesinde çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, işletmede büyük oranda maddi zarar oluştu.

Denizli-Nazilli Devlet kara yolu üzerinde bulunan Ali Çevik'e ait incir işleme tesisinde, bugün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak bölümünden başlayan yangın, alevlerin karton ve yanıcı maddelere sıçrayıp, tutuşmasıyla kısa sürede tüm işletmeye yayıldı. İhbar üzerine işletmeye Orman İşletme Müdürlüğü´ne ait 4 arazöz, 11 itfaiye aracı, 2 kamyon, 2 kepçe ve 4 tanker ile 30 itfaiye eri sevk edildi. Kuyucak ve Nazilli belediyelerine ait ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bayılan işletme sahibi Ali Çevik ile dumandan etkilenen 2 itfaiye eri tedbir amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da olay yerine gelip, söndürme çalışmalarını izleyip, bilgi aldı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 4 saatte kontrol altına alındı.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, "Bugün üzücü bir olay yaşadık. İlçemizde bulunan bir incir işleme tesisinde yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Orman İşletme Müdürlüğümüze ait ekiplerimiz, Kuyucak ve Nazilli´den gelen yangın söndürme ekiplerimiz yangına müdahalede bulunarak ek binaya sıçramadan kontrol altına alıp, söndürdüler. İşletme sahibimize geçmiş olsun diyoruz. Maddi zararın büyük olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Soruşturma başlatılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.