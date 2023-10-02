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        Efeler 09 son anda yıkıldı

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun flaş ekiplerinden Efeler 09 SFK, evinde Eynesil Belediyespor önünde galibiyet ve grup liderliğini uzatmanın son dakikasında kaçırdı. Maçta son anlara 1-0 önde giren Aydın ekibi 90+5'te beraberlik golünü ağlarında gördü. Grupta 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puana ulaşan Efeler, 10 puana ulaşarak lider olma fırsatını tepti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:45
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        Efeler 09 son anda yıkıldı
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         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun flaş ekiplerinden Efeler 09 SFK, evinde Eynesil Belediyespor önünde galibiyet ve grup liderliğini uzatmanın son dakikasında kaçırdı. Maçta son anlara 1-0 önde giren Aydın ekibi 90+5'te beraberlik golünü ağlarında gördü. Grupta 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puana ulaşan Efeler, 10 puana ulaşarak lider olma fırsatını tepti.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

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