Efeler 09 son anda yıkıldı
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun flaş ekiplerinden Efeler 09 SFK, evinde Eynesil Belediyespor önünde galibiyet ve grup liderliğini uzatmanın son dakikasında kaçırdı. Maçta son anlara 1-0 önde giren Aydın ekibi 90+5'te beraberlik golünü ağlarında gördü. Grupta 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puana ulaşan Efeler, 10 puana ulaşarak lider olma fırsatını tepti.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun flaş ekiplerinden Efeler 09 SFK, evinde Eynesil Belediyespor önünde galibiyet ve grup liderliğini uzatmanın son dakikasında kaçırdı. Maçta son anlara 1-0 önde giren Aydın ekibi 90+5'te beraberlik golünü ağlarında gördü. Grupta 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puana ulaşan Efeler, 10 puana ulaşarak lider olma fırsatını tepti.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,