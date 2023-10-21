Kuşadasıspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 0-3
STAT:KuşadasıÖzer Türk
HAKEMLER: Evren Aydoğan, Adem Mazlum, Mehmet Ali Keskin
KUŞADASISPOR: Yunus Emre - Murat, Özgür, Türker (Dk. 46 Dilaver), Anıl, Ali Yiğit (Dk. 67 Taha Yalçıner), Volkan (Dk. 46 Taha Balcı), Oğuzhan, Atakan, Serdar (Dk. 67 Yavuz Selim), Hüseyin (Dk. 77 Burhan)
OSMANİYESPOR FK: Muhammet Can - Ethem Ercan, Nasrullah, Muhammed Emin, Okan (Dk. 67 İsmail), Sefa (Dk. 89 Burak Temir), Mustafa (Dk.89 Melih), Halil, Yusuf Emre, Ali Mervan (Dk. 74 Miraç Furkan), Burak Avşar (Dk. 67 Deniz)
GOLLER: Dk. 29 ve Dk. 40 (Pen) Sefa, Dk. 90+4 Burak Temir (Osmaniyespor)
SARI KARTLAR: Yunus Emre, Atakan, Oğuzhan (Kuşadasıspor), Okan, Burak Avşar, Muhammet Can (Osmaniyespor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 7'nci hafta mücadelesinde Kuşadasıspor, evinde Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne 3-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Konuk ekibin gollerini 29 ve 40'ıncı dakikada penaltıdan Sefa, 90+4'üncü dakikada Burak Temir attı. Bu sonuçla 16 puanda kalan Kuşadasıspor zirve yarışında yara alırken, Osmaniyespor 10 puana ulaştı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın -
2023-10-21 17:38:18