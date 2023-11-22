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        Aydın'da kayığın alabora olması sonucu 1 kişi öldü

        Aydın-Muğla il sınırlarındaki Bafa Gölü'nde balığa çıkan baba ve oğlunun bindiği kayığın alabora olması sonucu, baba yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:42
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        Aydın'da kayığın alabora olması sonucu 1 kişi öldü
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        Aydın-Muğla il sınırlarındaki Bafa Gölü'nde balığa çıkan baba ve oğlunun bindiği kayığın alabora olması sonucu, baba yaşamını yitirdi.

        Söke ilçesi Serçin Mahallesi sınırında bulunan Bafa Gölü'ne, baba Sabri Efe ve oğlu O.E. kayıkla balık tutmak için açıldı.

        Fırtına nedeniyle alabora olan kayıktaki baba ve oğlu göle düştü.

        Kendi imkanlarıyla kayığa çıkan O.E, bir süre sonra baygın halde babasını da sudan çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sabri Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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