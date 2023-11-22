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        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bircan görevinden istifa etti

        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:16 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:26
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        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bircan görevinden istifa etti
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        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Bircan yaptığı yazılı açıklamada "Değerli ortaklarımız kooperatifte 26 Ekim 2023'te yapılan seçimde yapılan ayak oyunlarından dolayı Tariş İncir Birliği yönetim kurulu başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bircan kendisine iftira atıldığını, bu konuda yasal işlemleri başlatacağını da kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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