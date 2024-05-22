Aydın'da kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Çalıköy Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda O.O. ve A.T, sazlık ve ağaçlık alana ektikleri kenevirleri sularken yakalandı.
Aramalarda 685 kök Hint keneviri, 105 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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