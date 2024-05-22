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        Aydın'da kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:42
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        Aydın'da kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Çalıköy Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda O.O. ve A.T, sazlık ve ağaçlık alana ektikleri kenevirleri sularken yakalandı.

        Aramalarda 685 kök Hint keneviri, 105 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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