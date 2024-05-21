Söke'de 18 motosiklet trafikten men edildi

Tescilsiz, şasi numarası kazınmış ve plakasız olduğu belirlenen 18 motosiklet trafikten men edildi, sürücülere ceza uygulandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri motosikletlere yönelik denetim yaptı.

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