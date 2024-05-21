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        Aydın'da durdurulan minibüste yasa dışı geçiş hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri öne sürülen 2 kişi gözatına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:13
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        Aydın'da durdurulan minibüste yasa dışı geçiş hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri öne sürülen 2 kişi gözatına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında bir minibüs durduruldu.

        Minibüste bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş için hazırlandıkları belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi de insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Şüphelilerin ise İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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