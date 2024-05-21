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        Aydın'da "Gençlik Haftası" kapsamında gönüllü gençler okul duvarlarını boyadı

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Germencik ilçesinde bir okulun duvarlarına çeşitli figürler çizerek boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:29 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:29
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        Aydın'da "Gençlik Haftası" kapsamında gönüllü gençler okul duvarlarını boyadı
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        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Germencik ilçesinde bir okulun duvarlarına çeşitli figürler çizerek boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Hıdırbeyli İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Aydın Gençlik Merkezi resim eğitmeni Yaren Berktaş, "Bugün burada Gençlik Haftası kapsamında gönüllü gençlerimizle Hıdırbeyli İlkokulunda boyama etkinliği yapıyoruz. Amacımız çocukların renkli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak." dedi.

        Ekinliği koordine eden Aydın Gençlik Merkezinde görevli gençlik lideri Esra Albay ise tüm gönüllü gençlere teşekkür etti.

        Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi Tuğba Bozkurt ise "Bugün ilkokul bahçesini renklendiriyoruz, hem çocukların hayal gücü hem de yardımlarıyla böyle bir güzel iş çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hıdırbeyli İlkokulu Müdürü Nazım Çağırıcı da etkinliğe katılan gençlerin haftasını kutlayarak, gençlere teşekkür etti.

        Etkinlik sonrası Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çoşkun Parlakyalçın kendisini ziyaret eden gönüllü gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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