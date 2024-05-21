Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, akrabası olan R.E'yi sırtından ve karnından bıçakladı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda M.E ve R.E. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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