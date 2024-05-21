Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda M.E ve R.E. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, akrabası olan R.E'yi sırtından ve karnından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan R.E, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, olay yerinden kaçan M.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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