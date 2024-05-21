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        Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:10
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        Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda M.E ve R.E. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, akrabası olan R.E'yi sırtından ve karnından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan R.E, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, olay yerinden kaçan M.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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