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        Alman turistin Kuşadası ve Didim'e ilgisi erken rezervasyona yansıdı

        Yaz turizminin öne çıkan merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de erken rezervasyonlarda İngiltere ve Almanya pazarında görülen hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:05
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        Alman turistin Kuşadası ve Didim'e ilgisi erken rezervasyona yansıdı
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        Yaz turizminin öne çıkan merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de erken rezervasyonlarda İngiltere ve Almanya pazarında görülen hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, AA muhabirine yeni sezon hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

        Ege'de turistik tesislerin geçen sezon özellikle 15 Haziran-15 Eylül arasındaki dönemde yüzde 100'e yakın doluluklara ulaştığını, bu sezona da benzer beklentilerle girdiklerini dile getiren Özden, erken rezervasyon kampanyalarında alınan sonuçların umutları artırdığını aktardı.

        Kuşadası ve Didim'in İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Milas-Bodrum Havalimanı'na yakın olmasının avantajını iyi kullandığını belirten Özden, şöyle konuştu:

        "Erken rezervasyonda Alman pazarında ciddi artış var. Hatta Alman pazarında bu sene Türkiye'nin bir numara olmasını bile bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde son dakika rezervasyonlarıyla bu pazarın daha da artacağını düşünüyoruz. İngiliz pazarında da rezervasyon akışı aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu sene o iki pazar bir numara olur diye düşünüyorum."

        - Rezervasyon artışı yüzde 5-15 arasında

        Hollanda, Belçika, Polonya ve Balkan ülkelerinden ciddi talepler geldiğini, yerli pazarın da hareketli olmasını beklediklerini ifade eden Özden, sezon için Bakanlığın 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefinin yakalanacağını düşündüğünü söyledi.

        Kuşadası ve Didim için tarihlere göre değişmek üzere rezervasyon artışlarının yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değiştiğini dile getiren Özden, "Bunun sebebi sanıyorum Türkiye'de hala fiyat ve kalite dengesinin iyi olması. 'Türkiye'de fiyatlar arttı' deniliyor. Doğru fiyatlar arttı ama rakip ülkelerimizde de arttı. Enflasyon sadece bizde yok. Dolayısıyla da biz sunduğumuz fiyat ve kalite dengesiyle ödenen paranın karşılığında verilen hizmet ve servis kalitemizle iyiyiz." diye konuştu.

        Didim'de 5 yıldızlı bir otelin işletmecisi Burak Karakaya da 2024 yılı erken rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 10 daha iyi olduğunu belirtti.

        Geçen yılı rekorla kapattıklarını dile getinen Karakaya, "2024'de aynı çizgide gittiği için şu an için gayet memnunuz. İngiliz ve Almanlarda artış, Romanyalı ve Bulgar misafirimizde bir düşüş oldu ama hepsinin toplamı geçen seneyle örtüştü." dedi.

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