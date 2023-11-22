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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:56
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen eve baskın düzenledi.

        Yapılan aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tüfek ve 16 kartuş ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 450 lira ele geçirildi.

        Adreste bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        S.D'nin 35 ayrı suçtan kaydının bulunduğu bildirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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