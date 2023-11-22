Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı AYDIN'ınDidimilçesinde bir eve düzenlenen baskında 3 kilo 500 gram metamfetamin ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., tutuklandı.

AYDIN'ınDidimilçesinde bir eve düzenlenen baskında 3 kilo 500 gram metamfetamin ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akyeniköy Mahallesi'nde B.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. B.K.'nin evine, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 kilo 500 gram metamfetamin, 100 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 100 TL ve 1 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.